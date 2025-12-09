|
Utorok 9.12.2025
Vianoce ešte neprišli a v Bratislave už rozmiestňujú ohrádky na stromčeky, ktoré sa ďalej zužitkujú
Hlavné mesto a spoločnosť OLO - odvoz a likvidácia odpadu spolu s partnermi aj tento rok spúšťajú iniciatívu smerujúcu k opätovnému využitiu živých ...
9.12.2025 (SITA.sk) - Hlavné mesto a spoločnosť OLO - odvoz a likvidácia odpadu spolu s partnermi aj tento rok spúšťajú iniciatívu smerujúcu k opätovnému využitiu živých vianočných stromčekov. Hovorkyňa OLO Zuzana Balková uvádza, že projekt Druhý život stromčekom pokračuje už piaty rok a Bratislavčanov čakajú aj dve januárové mulčovačky. Novinkou tejto sezóny bude aj súťaž o niekoľko knižníc.
Inštalácia ohrádok na vianočné stromčeky sa začala tento týždeň a potrvá až do konca roka. „Drevené ohrádky sú vyrobené z kalamitného dreva bratislavských mestských lesov a každý rok sa opakovane používajú," vysvetlila Balková s tým, že k poslednému dňu roka budú ohrádky osadené vo všetkých mestských častiach. Počas januára a februára budú môcť obyvatelia odložiť svoj odzdobený živý vianočný stromček do jednej zo 730 ohrádok.
Na stránke Druhý život stromčekom – OLO nájdu obyvatelia interaktívnu mapu, v ktorej si môžu vyhľadať najbližšiu ohrádku. Odvoz stromčekov začne 7. januára. „Počas prvých dvoch januárových týždňov OLO posilní zvozy," poznamenala hovorkyňa. Ako dodala, v prípade plných alebo poškodených ohrádok je možné poslať podnet priamo cez mapu alebo formulár na uvedenej stránke.
Stromčeky sa následne spracujú na štiepku, ktorá je prímesou do drevotrieskových dosiek, z ktorých sa vyrábajú knižnice. Časť z nich sa premení na mulč, ktorý si budú môcť obyvatelia odniesť domov a použiť do svojich záhrad. „Projekt sa tento rok opäť stal inšpiráciou aj pre ďalšie mesto – po Bratislave zavádzajú podobný systém zberu napríklad aj v Malackách," dodala Balková.
„V spolupráci s našimi partnermi z odzdobených stromčekov opäť vyrobíme knižnice BILLY, ktoré venujeme neziskovým organizáciám a po novom aj základným školám v Bratislavskom kraji," priblížila market manager IKEA Slovensko Lucia Klečková. Manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO Martina Čechová upozorňuje, že drevené ohrádky sú určené výhradne na zber živých odzdobených vianočných stromčekov.
Obyvatelia, ktorí nemajú ohrádku vo svojom okolí, môžu vianočný stromček odovzdať aj na Zbernom dvore OLO Ružinov alebo Dúbravka, prípadne v hnedej zbernej nádobe na záhradný bioodpad. V týždni od 9. februára budú realizovať posledné zvozy a ohrádky sa začnú postupne deinštalovať. Po 14. februári bude možné odovzdať stromčeky už len na zberných dvoroch OLO alebo do hnedých nádob.
Od roku 2021 sa v Bratislave vyzbieralo viac ako 1 080 ton živých vianočných stromčekov. Počas poslednej sezóny sa vďaka projektu Druhý život stromčekom podarilo vyzbierať viac než 43 600 stromčekov.
Zdroj: SITA.sk
