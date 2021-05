Ministerstvo vnútra za Kaliňáka a Sakovú zaplatilo firmám milióny eur za služby, ktoré malo vykonať vo vlastnej réžii

aktualizované 21. mája 10:10



21.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zaplatilo v rokoch 2017 až 2019 celkovo 13 miliónov eur audítorským spoločnostiam za služby, ktoré malo vykonať vo vlastnej réžii. Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) to konštatuje v správe o výsledkoch kontroly zameranej na hospodárenie MV SR. V tlačovej správe o tom informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík . Služby sa týkali poradenskej činnosti pri organizácii verejnej správy. Nedostatky zistil aj pri nákupe hasičských vozidiel za viac ako 95 miliónov eur.V roku 2018 obstarali 366 vozidiel, o rok neskôr ďalších 470 áut, ktoré majú slúžiť dobrovoľným hasičským zborom. Množstvo obstaraných vozidiel však nebolo preukázaných žiadnou analýzou, reálnou potrebou či záujmom z terénu.Neštandardne boli stanovené aj podmienky financovania ich nákupu. K väčšine hasičských vozidiel totiž vznikne vlastnícke právo až po zaplatení kúpnej ceny, to je 20 mesiacov od dodania áut a aj dôležitá záručná doba začína plynúť už od ich prevzatia, nie od reálneho používania dobrovoľnými hasičmi.NKÚ konštatuje, že MV SR sa nesnažilo rýchlo a čo najvýhodnejšie predať dlhodobo chátrajúce budov. Ilustruje to alarmujúci stav administratívnej budovy v Banskej Bystrici na Partizánskej ulici, ktorá bola ešte v roku 2010 bývalým správcom označená za prebytočnú. Dodnes nie je táto budova vysporiadaná a obdobne je na tom objekt v Detve, ktorého obstarávacia cena bola 2,2 milióna eur.Znalec pritom určil pred dvoma rokmi jej hodnotu ani nie na tretinu pôvodnej ceny. Príkladom zlej praxe je tiež neriešenie zmeny vlastníctva budovy v Starej Ľubovni, o ktorú mala záujem miestna samospráva. Už v roku 2018 uspela v elektronickej aukcii, dodnes však ministerstvo s mestom zmluvu o predaji neuzatvorilo a štátny majetok sa naďalej znehodnocuje.Nehospodárne nakladanie s verejnými financiami sa potvrdilo aj pri zmluvách súvisiacich so zriadením a prevádzkou informačných systémov. MV SR ku každej z vecne preverovaných zmlúv uzatvorilo viacero dodatkov, ktorými sa rozšíril predmet zmluvy. Predlžovali sa termíny dodania a v konečnom dôsledku sa zvyšovali vysúťažené ceny. Zmluvné ceny sa tak vďaka dodatkom navýšili z 2,3 milióny na 3,4 milióna eur.NKÚ považuje za správne, že ministri vnútra a školstva našli spoločnú reč a chcú zmeniť legislatívu, aby vrátili všetky školy pod gesciu rezortu školstva. Celoslovenská reforma verejnej správy totiž presunula vyše 300 škôl a špeciálnych škôl pod rezort vnútra. Ročné výdavky týchto škôl sa pritom dostali na úroveň 1,5 miliardy eur, čo tvorí takmer polovicu výdavkov rezortu vnútra, pričom odborná, metodická a koncepčná agenda týchto inštitúcií aj tak spadá pod rezort školstva.