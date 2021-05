Tisíce Čechov vyšli do ulíc, žiadajú rezignáciu ministerky spravodlivosti Benešovej

Jediná sa postavila za prezidenta

Štátny zástupca bol pod neustálym tlakom

21.5.2021 (Webnoviny.sk) - Tisícky ľudí vo štvrtok v Prahe protestovali proti českej ministerke spravodlivosti Marii Benešovej. Protestujúci ju obviňujú, že podkopáva nezávislosť českého právneho systému a šíri dezinformácie o výbuchu muničného skladu vo Vrběticiach, ktorý podľa vyšetrovateľov spôsobili dvaja ruskí agenti."Znovu, tak ako pred dvoma rokmi, nás ministerka spravodlivosti Benešová prinútila vyraziť do ulíc. Po jej nátlaku odstúpil najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman a profitovať z toho chce prezident i trestne stíhaný premiér," vysvetlil spolok Milion chvilek pro demokracii na sociálnej sieti Facebook, prečo zvoláva demonštráciu.Demonštranti ministerku vyzvali, aby rezignovala a požadujú tiež menovanie nového najvyššieho štátneho zástupcu až po voľbách, ktoré sú naplánované na október. Benešová chce pritom šéfa žalobcov vybrať čo najskôr, vysvetľuje spravodajský portál TN.cz. V prípade nesplnenia podmienok, zorganizujú budúci týždeň po krajine ďalšie protesty a 1. júna aj veľký pochod v hlavnom meste.Benešová bola jediná členka súčasnej vládnej koalície, ktorá sa postavila za prezidenta Miloša Zemana , keď povedal, že výbuch z roku 2014 mohla spôsobiť ľudská chyba alebo niečo iné. Zemana protestujúci obviňujú z vlastizrady.Zeman, ktorý je známy svojimi proruskými postojmi, tvrdil, že o zapojení Rusov do explózie nie sú jednoznačné dôkazy. Jeho vyjadrenia následne často citovali ruské médiá aj predstavitelia. Všetci ostatní ministri i premiér Andrej Babiš a tiež zákonodarcovia a ďalší, ktorých informovali o výsledkoch vyšetrovania, sa však zhodujú, že to nie je pravda.Benešová, ktorá je blízkou spojenkyňou prezidenta, ostro kritizovala najvyššieho štátneho zástupcu za jeho verejné vyjadrenia k vyšetrovaniu výbuchu. Pavel Zeman následne minulý týždeň oznámil, že skončí.„V poslednej dobe pociťujem, že dochádza k pomerne silnému tlaku zo strany ministerky spravodlivosti na moju osobu. Vždy som bol zvyknutý tieto tlaky znášať, odrážať, čeliť im. Uvedomil som si však, že v poslednom čase veľkú časť svojich síl a času venujem práve odrážaniu týchto útokov, týchto sporov a to je presne čas, ktorý by som mal venovať štátnemu zastupiteľstvu," uviedol k svojej rezignácii.Českí lídri 17. apríla informovali, že majú dôkazy o účasti dvoch ruských agentov na výbuchu, ktorý zabil dvoch ľudí. Rusi to odmietajú. Britské úrady pritom rovnakú dvojicu vinia z pokusu o zabitie bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v roku 2018. Pri útoku v anglickom meste Salisbury použili nervovoparalytickú látku novičok.