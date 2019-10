Ministerstvo vnútra zaregistrovalo politické hnutie Socialisti.sk

E. Chmelár požiadal o zaregistrovanie hnutia Socialisti.sk, archívna snímka. Foto: Facebook E. Chmelára Foto: Facebook E. Chmelára

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) – Ministerstvo vnútra SR v utorok (8. 10.) oficiálne zaregistrovalo politické hnutie Socialisti.sk. TASR o tom informoval hovorca hnutia Matej Pintér s tým, že odovzdali viac ako 14.000 podpisov od občanov potrebných na registráciu strany.napísal na sociálnej sieti líder hnutia Eduard Chmelár.Medzi priority novovzniknutého hnutia patrí napríklad skokové zvýšenie minimálnej mzdy na 800 eur a dôsledná obrana práv pracujúcich občanov. Pozornosť chce tiež venovať zníženiu výdavkov na zbrojenie a presunúť ich do zdravotníctva, v neposlednom rade chce riešiť aj ochranu životného prostredia. Program hnutia by mal byt postavený na sociálnom, environmentálnom a mierovom pilieri.Na registráciu je potrebných aspoň 10.000 podpisov. Predstavitelia strany podpisy odovzdali zhruba v polovici septembra. Na Slovensku je zatiaľ registrovaných viac ako 150 politických strán a hnutí.Chmelár sa už v roku 2015 pokúšal založiť hnutie Solidarita, ekológia, nenásilie (SEN). Rezort vnútra vtedy hnutie registrovať odmietol, a to pre nájdené nedostatky pri overovaní hárkov. Týkalo sa to napríklad neexistujúcich čísiel občianskych preukazov, čísiel preukazov vydaných inej osobe ako tej, ktorá bola na podpisovom hárku, ale tiež čísiel skartovaných, stratených a odcudzených preukazov vydaných iným ľuďom ako tým na zozname. Odmietnutie registrácie označil Chmelár za politicky motivované.