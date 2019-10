V kauze pozemkovej mafie Jozefa D. ešte nevytýčili nové pojednávanie

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Okresný súd Bratislava I v dlhoročnej kauze pozemkovej mafie, kde je hlavný obžalovaný koncom minulého týždňa zadržaný Jozef D., ešte nevytýčil termín nového hlavného pojednávania. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol AdamčiakTúto kauzu skomplikovalo najskôr to, že bývalý zákonný sudca Pavol Dekánek, ktorý vo veci roky nekonal, sa dávnejšie vzdal taláru. Následne bola vec pridelená novému sudcovi Stanislavovi Dutkovi, ktorý sa snažil prípad nanovo otvoriť. Dutko však odišiel od 1. februára do dôchodku. "Po odchode predchádzajúceho zákonného sudcu JUDr. Dutka zatiaľ nebol novým zákonným sudcom vytýčený termín hlavného pojednávania. V predmetnej trestnej veci totiž ide o rozsiahly spisový materiál," uviedol v stredu Adamčiak. Spis v kauze má približne 12.000 strán.Obžalovaný Jozef D., ktorý mal byť údajne agentom či príslušníkom Policajného zboru, navrhol v minulosti súdu, aby získal súhlas exministra vnútra Roberta Kaliňáka na zbavenie jeho mlčanlivosti, a to aj na obdobie, keď bol údajne nielen príslušníkom, ale aj spolupracovníkom polície.V kauze bytovej mafie je obžalovaných 14 osôb z podvodov, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2004 až 2007. Jedna z obžalovaných medzičasom zomrela. Nehnuteľnosti v miliónových hodnotách mali prevádzať nastrčené osoby – herci za niekoľko tisíc korún. Organizátori ich mali vybaviť falošnými dokladmi totožnosti. Tzv. herci sa potom mali vydávať za skutočných vlastníkov a podpisovať potrebné dokumenty. Takto mohli získať nehnuteľnosti v bratislavských Rusovciach, byt v Senici či dom v centre Bratislavy.Jozefa D. minulý štvrtok (3. 10.) zadržala polícia v Šenkviciach v okrese Pezinok. Bol na neho vydaný zatykač pre podvody s nehnuteľnosťami a bol na úteku. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. V minulosti vystupoval ako policajný agent Jozef Kovačovič.informoval o tom portál Nastope.sk. Medzičasom Jozefa D. umiestnili do väzby.Jozef D. bol v minulosti korunným svedkom v kauzách pozemkovej mafie, za čo si vyslúžil beztrestnosť. Jeho svedectvá sa však na súdoch, podľa portálu, ukázali ako zmätočné a často nepravdivé. Stál ako obžalovaný aj pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.