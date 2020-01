Ministerstvo vnútra zatiaľ eviduje vyše štyritisíc žiadostí o voľbu zo zahraničia

Štvornásobný nárast záujmu

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra (MV) SR aktuálne eviduje vyše štyritisíc žiadostí o voľbu poštou zo zahraničia. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca MV SR Peter Lazarov.Konečný počet žiadostí bude známy v priebehu aktuálneho týždňa. Počas parlamentných volieb v roku 2016 požiadalo o možnosť voľby zo zahraničia 1173 ľudí. Ide tak približne o štvornásobný nárast záujmu.Vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2016 napokon odovzdalo svoj hlas 1044 Slovákov žijúcich v zahraničí.Podľa sociológa Martina Slosiarika je zvýšený záujem o hlasovanie v parlamentných voľbách signálom, že ľudia prikladajú nadchádzajúcim parlamentným voľbám vyššiu dôležitosť, ako to bolo v roku 2016.Slosiarik vidí možné príčiny nárastu záujmu aj v masívnejšej spoločenskej diskusii o možnosti voliť zo zahraničia. „Dôležitým faktorom môže byť zvýšené povedomie o takejto možnosti a s tým súvisiaca kampaň,“ povedal pre agentúru SITA Martin Slosiarik.Parlamentné voľby na Slovensku v roku 2020 sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00. Vo voľbách kandiduje 25 politických strán. O voľbu zo zahraničia bolo možné požiadať do polnoci 10. januára.