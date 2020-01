Robert Abela je novým premiérom Malty, sľúbil napraviť naštrbenú reputáciu krajiny

Podozrenia zostávajú

Vyšetrovala korupciu

13.1.2020 (Webnoviny.sk) - Novým premiérom Malty sa v pondelok stal doterajší poslanec vládnej Strany práce Robert Abela. Syn bývalého maltského prezidenta Georgea Abelu sa stal novým predsedom vlády po tradičnej ceremónii, ktorej vyvrcholením je pobozkanie kríža.Nový maltský premiér sľúbil, že napraví naštrbenú reputáciu krajiny. Podľa kritikov sa však vôbec v ničom zásadnom neodlišuje od odchádzajúceho premiéra Josepha Muscata , a nikdy doteraz sa voči nemu nevyhranil.Abelu si cez víkend zvolili za nového predsedu strany, a tým pádom automaticky aj za nového premiéra, členovia Strany práce. Abela získal takmer 60 percent hlasov, a svojho protikandidáta, doterajšieho vicepremiéra Chrisa Fearneho, porazil o viac ako 2 500 hlasov. Hlasovať mohlo vyše 17 500 členov strany.Muscat sa rozhodol odstúpiť z postu predsedu Strany práce aj z pozície maltského premiéra po obrovskom tlaku na jeho odchod v súvislosti s vyšetrovaním vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej z októbra 2017.Muscat oznámil zámer odstúpiť 1. decembra, niekoľko dní po tom, ako v súvislosti s vraždou novinárky zatkli a vypočúvali jeho bývalého hlavného poradcu Keitha Schembriho. Ten síce poprel akúkoľvek vinu a po dvoch dňoch ho zase prepustili, no podozrenia zostávajú.S vraždou Caruanovej Galiziovej, prípadom, ktorý svetové médiá často prirovnávajú k vražde slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka , by mohol mať podľa niektorých pozorovateľov spojitosť aj samotný bývalý premiér Muscat.Šéfka pozorovateľskej misie Európskeho parlamentu (EP) na Malte Sophia in ‘t Veld napríklad na záver svojej decembrovej návštevy v krajine vyhlásila, že policajti, ktorí vraždu novinárky vyšetrujú, by sa mali pozhovárať aj s Muscatom. "To rozhodnutie je na policajtoch, ale nemyslím si, že by bol zlý nápad, keby sa s ním pozhovárali," povedala.Caruanová Galiziová vyšetrovala korupciu na najvyšších miestach a podľa niektorých pozorovateľov je veľmi pravdepodobné, že buď Muscat, alebo ľudia z jeho blízkeho okolia mohli mať veľký záujem na jej umlčaní.Fearn