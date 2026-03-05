|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Fridrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. marca 2026
Ministerstvo vnútra zmodernizovalo časť budovy Strednej odbornej školy Policajného zboru v Bratislave – FOTO
Tagy: rekonštrukcia budovy
Ministerstvo vnútra (MV) SR pokračuje v modernizácii priestorov určených na prípravu policajtov, zmodernizovalo časť budovy Strednej odbornej školy (SOŠ) ...
Zdieľať
5.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pokračuje v modernizácii priestorov určených na prípravu policajtov, zmodernizovalo časť budovy Strednej odbornej školy (SOŠ) Policajného zboru v Bratislave. Ako informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann, v areáli SOŠ Policajného zboru v Bratislave prešli komplexnou obnovou bloky A a B. Celková suma rekonštrukcie exteriéru a interiéru školy bola vyše 3,31 milióna eur s DPH, prostriedky pochádzali z Plánu obnovy a odolnosti SR, aj zo štátneho rozpočtu.
„Ak chceme mať profesionálny a sebavedomý Policajný zbor, musíme mu vytvárať dôstojné zázemie už počas prípravy na službu,” uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý si bol zrekonštruované priestory pozrieť pred nástupom nových poslucháčov. Do prípravy nastupuje 180 uchádzačov.
SOŠ Policajného zboru v Bratislave bola založená v roku 1992 a dosiaľ neprešla komplexnou rekonštrukciou. „Modernizácia jedného zo štyroch blokov predstavuje prvú rozsiahlu obnovu objektu v histórii školy. Rekonštrukcia bola realizovaná s cieľom znížiť energetickú náročnosť prevádzky budovy, najmä v oblasti vykurovania, osvetlenia a prípravy teplej vody,” uviedol hovorca MV SR a spresnil, že projektové riešenie predpokladá úsporu energie na vykurovanie vo výške 88 percent. Doplnil tiež, že rekonštrukčné práce zahŕňali kompletnú výmenu okien a dverí, zateplený bol obvodový plášť aj strešná konštrukcia.
„Súčasťou prác bola elektroinštalácia s LED osvetlením, rekonštrukcia vodovodných a kanalizačných rozvodov, počítačovej siete, požiarnej signalizácie napojenej na stálu službu, rozvodov vzduchotechniky a kúrenia vrátane rekuperácie v ubytovacích izbách, ako aj modernizácia sociálnych zariadení,” vymenoval Neumann. V atike objektu pribudli aj vtáčie búdky v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia. Vďaka modernizácii boli skvalitnené aj spoločné priestory, napríklad kuchynské kúty, či práčovne a sušiarne.
V rámci 20 ubytovacích buniek vznikli celkovo štyri desiatky izieb, každá ubytovacia bunka zahŕňa dve izby s kapacitou po dve lôžka. „ Každá bunka obsahuje spoločný priestor s kuchynským kútom vybaveným kuchynskou linkou s digestorom, zabudovanou chladničkou, mikrovlnnou rúrou a elektrickou dvojplatničkou. Súčasťou bunky je samostatné sociálne zariadenie so sprchou a toaletou. Izby sú zariadené novým nábytkom vrátane postelí, nočných stolíkov, políc, pracovného stola, stoličiek a šatníkovej skrine,” uviedol hovorca rezortu vnútra. Spresnil, že nábytok bol vyrobený v Centre účelových zariadení MV SR v Krompachoch, jeho celková hodnota je približne 150-tisíc eur.
„Rezort vnútra zároveň pokračuje v modernizácii vzdelávacej infraštruktúry aj mimo hlavného mesta. Pre potreby študentov Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku sa realizujú dve významné investičné akcie. Prvou je rekonštrukcia a modernizácia ubytovacej budovy B v hodnote 3,025 milióna eur financovanej z Plánu obnovy a odolnosti, s plánovaným ukončením na prelome júna a júla 2026. Druhou je prístavba ubytovacej budovy B v hodnote 2,138 milióna eur, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu, pričom jej dokončenie je plánované na december 2026,” informoval Neumann.
Minister vnútra dodal, že modernizácia budov, výstroja, výzbroje či nákup nových služobných vozidiel sú signálom, že chcú vytvárať motivačné a moderné podmienky pre tých, ktorí sa pripravujú na službu v Policajnom zbore. Poznamenal, že zavádzané opatrenia už prinášajú konkrétne výsledky.
„Podarilo sa nám prijať takmer 1 000 nových policajtov a tisíce skúsených kolegov udržať v zbore. Zaviedli sme náborové a stabilizačné príspevky, zvýšili podporu na bývanie, umožnili osobné príplatky a sprístupnili prakticky bezplatné cestovanie vlakom. Okrem toho sme začali riešiť aj bytovú otázku a začíname policajtom poskytovať moderné a kvalitné bývanie za netrhové nájomné,” uzavrel Šutaj Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra zmodernizovalo časť budovy Strednej odbornej školy Policajného zboru v Bratislave – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Ak chceme mať profesionálny a sebavedomý Policajný zbor, musíme mu vytvárať dôstojné zázemie už počas prípravy na službu,” uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý si bol zrekonštruované priestory pozrieť pred nástupom nových poslucháčov. Do prípravy nastupuje 180 uchádzačov.
Vzniklo štyridsať izieb
SOŠ Policajného zboru v Bratislave bola založená v roku 1992 a dosiaľ neprešla komplexnou rekonštrukciou. „Modernizácia jedného zo štyroch blokov predstavuje prvú rozsiahlu obnovu objektu v histórii školy. Rekonštrukcia bola realizovaná s cieľom znížiť energetickú náročnosť prevádzky budovy, najmä v oblasti vykurovania, osvetlenia a prípravy teplej vody,” uviedol hovorca MV SR a spresnil, že projektové riešenie predpokladá úsporu energie na vykurovanie vo výške 88 percent. Doplnil tiež, že rekonštrukčné práce zahŕňali kompletnú výmenu okien a dverí, zateplený bol obvodový plášť aj strešná konštrukcia.
„Súčasťou prác bola elektroinštalácia s LED osvetlením, rekonštrukcia vodovodných a kanalizačných rozvodov, počítačovej siete, požiarnej signalizácie napojenej na stálu službu, rozvodov vzduchotechniky a kúrenia vrátane rekuperácie v ubytovacích izbách, ako aj modernizácia sociálnych zariadení,” vymenoval Neumann. V atike objektu pribudli aj vtáčie búdky v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia. Vďaka modernizácii boli skvalitnené aj spoločné priestory, napríklad kuchynské kúty, či práčovne a sušiarne.
V rámci 20 ubytovacích buniek vznikli celkovo štyri desiatky izieb, každá ubytovacia bunka zahŕňa dve izby s kapacitou po dve lôžka. „ Každá bunka obsahuje spoločný priestor s kuchynským kútom vybaveným kuchynskou linkou s digestorom, zabudovanou chladničkou, mikrovlnnou rúrou a elektrickou dvojplatničkou. Súčasťou bunky je samostatné sociálne zariadenie so sprchou a toaletou. Izby sú zariadené novým nábytkom vrátane postelí, nočných stolíkov, políc, pracovného stola, stoličiek a šatníkovej skrine,” uviedol hovorca rezortu vnútra. Spresnil, že nábytok bol vyrobený v Centre účelových zariadení MV SR v Krompachoch, jeho celková hodnota je približne 150-tisíc eur.
Motivačné a moderné podmienky
„Rezort vnútra zároveň pokračuje v modernizácii vzdelávacej infraštruktúry aj mimo hlavného mesta. Pre potreby študentov Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku sa realizujú dve významné investičné akcie. Prvou je rekonštrukcia a modernizácia ubytovacej budovy B v hodnote 3,025 milióna eur financovanej z Plánu obnovy a odolnosti, s plánovaným ukončením na prelome júna a júla 2026. Druhou je prístavba ubytovacej budovy B v hodnote 2,138 milióna eur, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu, pričom jej dokončenie je plánované na december 2026,” informoval Neumann.
Minister vnútra dodal, že modernizácia budov, výstroja, výzbroje či nákup nových služobných vozidiel sú signálom, že chcú vytvárať motivačné a moderné podmienky pre tých, ktorí sa pripravujú na službu v Policajnom zbore. Poznamenal, že zavádzané opatrenia už prinášajú konkrétne výsledky.
„Podarilo sa nám prijať takmer 1 000 nových policajtov a tisíce skúsených kolegov udržať v zbore. Zaviedli sme náborové a stabilizačné príspevky, zvýšili podporu na bývanie, umožnili osobné príplatky a sprístupnili prakticky bezplatné cestovanie vlakom. Okrem toho sme začali riešiť aj bytovú otázku a začíname policajtom poskytovať moderné a kvalitné bývanie za netrhové nájomné,” uzavrel Šutaj Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra zmodernizovalo časť budovy Strednej odbornej školy Policajného zboru v Bratislave – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: rekonštrukcia budovy
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Umiestňovanie balíkoboxov v Košiciach má nové pravidlá, ešte sa však na to pozrie prokuratúra
Umiestňovanie balíkoboxov v Košiciach má nové pravidlá, ešte sa však na to pozrie prokuratúra