Štvrtok 5.3.2026
Meniny má Fridrich
Úvodná strana
Denník - Správy
Prílohy
Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
Mobilná verzia
05. marca 2026
Umiestňovanie balíkoboxov v Košiciach má nové pravidlá, ešte sa však na to pozrie prokuratúra
Umiestňovanie balíkoboxov v Košiciach má nové pravidlá, na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva ich schválili mestskí poslanci. Podľa schváleného VZN mesta Košice o niektorých podmienkach umiestňovania ...
5.3.2026 (SITA.sk) - Umiestňovanie balíkoboxov v Košiciach má nové pravidlá, na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva ich schválili mestskí poslanci. Podľa schváleného VZN mesta Košice o niektorých podmienkach umiestňovania samoobslužných výdajných zariadení na verejnom priestranstve nebude možné umiestňovať belíkoboxy na verejnom priestranstve menej ako päť metrov od prístupovej cesty. Taktiež nebude možné umiestniť ich na verejnej zeleni.
„Pri umiestnení samoobslužného výdajného zariadenia treba dbať na to, aby jeho umiestnením nedošlo k vytvoreniu prekážky prirodzeného pohybu chodcov na verejnom priestranstve. Pri umiestňovaní viacerých samoobslužných výdajných zariadení vo vzájomnej blízkosti je potrebné uprednostniť ich spoločné umiestnenie na jednom mieste tak, aby tvorili funkčný a priestorovo usporiadaný celok, ak to nie je v rozpore s technickými alebo bezpečnostnými podmienkami,“ uvádza ďalej schválený materiál.
Na nehnuteľnostiach, ktoré vlastní mesto, ako sú chodníky či iné spevnené plochy, samoobslužné výdajné zariadenia nemožno umiestňovať bez predchádzajúceho súhlasu mesta. Nové nariadenie nadobúda účinnosť od 1. mája tohto roka, no VZN obsahuje aj prechodné ustanovenie, podľa ktorého vlastník alebo prevádzkovateľ samoobslužného výdajného zariadenia, u ktorého k tomuto dátumu nebudú splnené podmienky na umiestnenie podľa tohto nariadenia, bude musieť premiestniť samoobslužné výdajné zariadenie v súlade so stanovenými podmienkami.
Ako uvádza dôvodová správa k VZN, mesto už prijatím nového územného plánu, ktorý nadobudol účinnosť vlani v septembri, prijalo viacero záväzných regulatívov. Tie napríklad uvádzajú, že samoobslužné zásielkové boxy nemožno umiestňovať vo verejnom priestore ako samostatne stojace zariadenia, je potrebné zabudovať ich do budov alebo objektov vytvárajúcich kompozíciu verejného priestoru. Ako najvhodnejšie je udávané ich umiestňovanie v interiéroch budov a objektov. Mali by tiež byť umiestňované v blízkosti parkovísk, aby kvôli ich zásobovaniu nebolo potrebné vťahovanie dopravy napríklad do peších ťahov.
„Tu je potrebné zdôrazniť, že územný plán sa vzťahuje na umiestňovanie stavieb, ktoré spravidla podliehajú konaniu podľa stavebného zákona. Podľa metodického usmernenia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR zo dňa 16. 7. 2025 k balíkoboxom/balíkomatom v zmysle Stavebného zákona však z povahy konštrukcie balíkoboxov vyplýva, že spravidla nejde o stavbu,“ píše sa v materiáli.
Zároveň tento úrad uviedol, že vzhľadom na nekontrolovateľné umiestňovanie balíkoboxov je možné pristúpiť k ich regulácii aj k stanoveniu podmienok ich umiestňovania prostredníctvom VZN. Takéto riešenie nepatrí pod prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby, je v kompetencii obce. O usmernenie k možnosti prijať VZN, žiadalo mesto Košice aj Ministerstvo vnútra SR ako gestora zákona o obecnom zriadení, no rezort sa k danej veci nevyjadril.
Predkladateľ vychádzal najmä zo zákona o obecnom zriadení, z ktorého podľa neho vyplýva, že verejné priestranstvo nie sú len mestské nehnuteľnosti. Rovnako sa oprel o Ústavu SR, podľa ktorej vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môžu obce a vyššie územné celky vydávať všeobecne záväzné nariadenia.
„Zároveň možno poukázať aj na nový zákon o územnom plánovaní, ktorý osobitne splnomocňuje hlavné mesto Bratislavu a mesto Košice nasledovne: „Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice môžu všeobecne záväzným nariadením ustanoviť osobitné podmienky na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia a územnotechnické požiadavky na výstavbu na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo na území mesta Košice alebo ich mestských častí, a to v oblastiach ustanovených všeobecne záväznými predpismi podľa,” uvádza sa v dôvodovej správe.
V súčasnosti je ako zásadný problém vnímaný najmä pohyb doručovacích vozidiel so zásielkami po chodníkoch až do bezprostrednej blízkosti výdajných zariadení. „Pri uvažovaní nad mierou regulácie, ktorá by sa mohla „zmestiť“ do medzí v zmysle základných legislatívnych východísk, si spracovateľ materiál zvolil konzervatívnejší prístup tak, aby minimalizoval prípadné pochybnosti ohľadom toho, či je vôbec daná kompetencia obce legislatívne upravovať predmetnú záležitosť – keďže sa tým nepochybne zasahuje do vlastníckeho práva vlastníkov súkromných nehnuteľností, ktoré tvoria verejné priestranstvo. Práve so zreteľom na vyššie opísaný problém sa navrhuje, aby sa primárne regulovala len vzdialenosť balíkomatov od prístupovej cesty,” uvádza dôvodová správa.
Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) na rokovaní mestského zastupiteľstva uviedol, že sa usilujú pilotne stanoviť určité podmienky umiestňovania balíkoboxov v meste, pripustil, že do budúcna bude potrebovať úpravy a zmeny. Niektorí poslanci ale už v diskusii k návrhu upozorňovali, že hoci zámer je dobrý, je len otázkou času, kedy VZN v tomto znení napadne prokuratúra.
Podnet niekoľko dní po rokovaní zastupiteľstva a schválení nových pravidiel podal aktivista a bývalý mestský poslanec Zdenko Lipták. Ako uviedol na svojom blogu, situácia s riešením umiestňovania balíkoboxov si vyžaduje riešenie, otázne podľa neho ale je, kto by mal určovať pravidlá. „Ak by to mala byť samospráva, tak by muselo byť v nejakom zákone určené, že podmienky okolo umiestňovania výdajných zariadení (balíkobox, automat na mlieko či kvety) na verejnom priestranstve si môžu mestá a obce bližšie regulovať formou VZN (všeobecne zaväzné nariadenie). Také ale nič neexistuje. Taká formulácia je napr. v Zákone na ochranu nefajčiarov, že si môžu určiť miesta a aj čas, kde sa nesmie fajčiť,” napísal s tým, že podľa jeho názoru by to mal riešiť štát.
Prijatie VZN, na ktoré mesto zo zákona nemá kompetenciu podľa Liptáka prináša do spoločnosti len chaos a právnu neistotu. Poukázal tiež, že predmetné VZN ani nehovorí, kto bude jeho dodržiavanie kontrolovať či aké sú sankcie. „Aby som to skrátil. Mesto na to nemá zo zákona kompetenciu a preto všetky ostatné debaty sú zbytočné,” uviedol.
Význam podania na prokuratúru zdôvodnil okrem iného tým, že keď prokuratúra vydá stanovisko, mesto bude aspoň vedieť na čom je a bude zrejmé, či môže vydať takéto VZN. „Ak nemôže vydávať dané VZN, prokuratúra vydá protest a vyzve mesto, aby VZN zrušilo. Ak mesto VZN nezruší, môže, ale nemusí, prokuratúra celú vec riešiť súdnou cestou, lebo jedine súd môže povedať kde je pravda,” argumentoval ďalej. Zároveň by protest od prokuratúry podľa jeho slov mohol objasniť, prečo a s čím je dané VZN v rozpore, a tiež ukázať kadiaľ by sa mohlo mesto v danej problematike uberať. „Preto mám rád protesty, lebo sa z nich človek veľa naučí. Predpokladám, že do 60 dní budeme vedieť na čom sme,” poznamenal.
„Čiže podnet na prokuratúru treba brať optimisticky, lebo často ukáže cestu a odpovie na mnohé otázky. Ak by mesto nemalo kompetencie na dané VZN, pri prvom súdnom spore by prehralo a ešte by muselo platiť. Všetci predsa chceme, aby mestá a štát fungovali v zmysle zákonov. Lebo zajtra sa môže stať, že mesto vydá VZN nie v súlade so zákonom, ktorým obmedzí tie vaše práva. Bude sa Vám to páčiť ?” uzavrel s tým, že starostovia a primátori by mali v danej problematike tlačiť na štát.
Zdroj: SITA.sk - Umiestňovanie balíkoboxov v Košiciach má nové pravidlá, ešte sa však na to pozrie prokuratúra © SITA Všetky práva vyhradené.
