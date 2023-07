Ministerstvo vnútra zverejnilo hlasovacie lístky pre voľbu poštou zo zahraničia

Voľby poštou zo zahraničia

Hlasy zaslané poštou budú sčítavané v osobitných volebných okrskoch

Dostupné informácie sú na webe

20.7.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra (MV) SR zasiela voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou zo zahraničia, materiály na hlasovanie v septembrových predčasných parlamentných voľbách.Hlasovacie lístky pre voľbu poštou tiež MV SR zverejnilo na svojej webstránke. Ako ďalej informovala v tlačovej správe hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová , o voľbu poštou zo zahraničia dosiaľ požiadalo viac 22-tisíc ľudí.„Každému človeku zapísanému do osobitného zoznamu voličov pre voľbu poštou bude doručená obálka na hlasovanie, návratná obálka a poučenie o spôsobe hlasovania, a to najneskôr do 21. augusta na adresu miesta pobytu v cudzine," vysvetľuje ministerstvo.Upozornilo tiež, že v prípade elektronického podania voličovi hlasovacie lístky nezasielajú, stiahne si ich z webu https://www.minv.sk/?nr23-hl.Na to, aby boli hlasy započítané, je potrebné, aby boli hlasovacie lístky rezortu vnútra doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, čiže 29. septembra, a to do 12:00.„Hlasovací lístok pre voľbu poštou je určený výlučne pre voľbu poštou a nie je možné ho použiť ako hlasovací lístok vo volebnej miestnosti. V prípade, že volič hlasujúci vo volebnej miestnosti vloží do obálky na hlasovanie hlasovací lístok pre voľbu poštou, je takýto hlasovací lístok neplatný," vystríha MV SR. Hlasy zaslané poštou budú sčítavané v osobitných volebných okrskoch, ktoré budú vytvorené pre voľbu poštou.V blížiacich sa voľbách do Národnej rady SR by tiež malo byť prvýkrát komplexne známe, ako volil elektorát zo zahraničia.„Pri voľbách v roku 2020 bol známy len výsledok hlasovania voličov, ktorí nemali trvalý pobyt na Slovensku. Hlasovacie lístky voličov s trvalým pobytom na Slovensku boli totiž vložené do volebnej schránky v príslušnom okrsku podľa miesta trvalého pobytu," uviedlo ministerstvo.V zatiaľ posledných parlamentných voľbách volilo poštou zo zahraničia bezmála 49-tisíc voličov. „Komplexné informácie o voľbe poštou vrátane otázok a odpovedí sú dostupné na webe MV SR: https://www.minv.sk/?nr23-posta," uzatvára MV SR.