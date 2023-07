Odvolanie Šimka je podľa Palka nespravodlivé a „hysterické“, Hamran prekročil hranicu

Palko nevidí dôvod na odvolanie

Hranicu mal prekročiť aj Hamran

Začala to nepodpísaná nominácia

20.7.2023 (SITA.sk) - Odvolanie Ivana Šimka z postu ministra vnútra je podľa exšéfa rezortu vnútra Vladimíra Palka hysterickým kŕčom prezidentky Zuzany Čaputovej , úradníckej vlády a liberálnych médií. Ako sám uviedol v relácii týždenníka Plus 7 dní Teraz Takto s Ankou Žitnou, neveril tomu, že Šimkovi hlava štátu odoberie poverenie viesť ministerstvo.„Je to hysterické, kŕčovité, ale aj nespravodlivé, pretože minister Šimko sa nedopustil ničoho zlého, ničoho nesprávneho. Čo povedal, čo napísal, to v podstate sedí. Šimko napísal, že politici musia riadiť policajný zbor a na tom nie je nič zlé, toto hovorí zákon o policajnom zbore, ktorý je podriadený ministrovi," myslí si. Exminister vnútra Šimko bol podľa Palka ako jediný minister v histórii odvolaný za to, že takmer presne citoval zákon.„Šimko podcenil celospoločenskú politickú situáciu, v ktorej sa nachádzame a ktorá je niekedy až trochu hysterická. Podcenil to, ale nie je to dôvod na odvolanie," tvrdí. Zároveň ho prekvapil výrok exministra vnútra Romana Mikulca OĽaNO a priatelia), ktorý podľa Palkových slov uviedol, že si nezisťoval informácie z trestných konaní.„Veď je zodpovedný za všetko a má právo mať informácie. A Mikulec sa chváli tým, že niektoré veci si ani nezisťoval," povedal.Zároveň tvrdí, že policajný prezident Štefan Hamran prekročil určitú hranicu. Podľa medializovaných informácií sa Hamran a ďalší policajti boja, že sa začne zasahovať do vyšetrovania. Palko na margo toho uviedol, že exminister Šimko toto rozhodne na mysli nemal, keď písal status o nutnosti podriadenia polície politike.„Policajný prezident si vymyslel určitú interpretáciu, čo Šimko chcel povedať. Interpretácia je úplne falošná," uviedol.Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu odobrala poverenie Ivanovi Šimkovi viesť ministerstvo vnútra a poverila riadením tohto rezortu predsedu úradníckej vlády Ľudovíta Ódora Konflikt exministra vnútra Ivana Šimka s vedením Policajného zboru a policajnej inšpekcie odštartovalo jeho nepodpísanie nominácie stíhaného policajta na pozíciu v inšpekcii. Bývalý minister to povedal v stredu na tlačovej konferencii.„Ja som ani nevedel, o koho ide (podľa medializovaných informácii ide o Pavla Ďurku, pozn. SITA), až keď som sa opýtal, tak som túto informáciu dostal," povedal Šimko. Návrh preto podľa vlastných slov nepodpísal a o veci hovoril s povereným riaditeľom inšpekcie Petrom Juhásom „On mi povedal, že do toho nechcú zaťahovať mňa, a preto to urobia v rámci svojej pôsobnosti," uviedol exminister Šimko.