Ministerstvo vyplatilo na udržanie pracovných miest vyše dve miliardy eur, o pomoc však žiada čoraz menej firiem

Príspevky využívajú hlavne mikropodniky

Opačný vývoj

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo k 30. júlu tohto roka príspevky na udržanie pracovných miest v celkovej sume 2 miliardy 117,4 milióna eur. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu sociálnej politiky, o ktorých v tlačovej správe informoval rezort práce a sociálnych vecí.„Od marca evidujeme trend postupného utlmovania čerpania pomoci, ktorý podľa predbežných čísel sledujeme aj v júni," uvádza sa v tlačovej správe. U mikropodnikov, ktoré zamestnávajú maximálne deväť zamestnancov, sa úroveň priemernej pomoci udržuje stabilne nad hranicou 650 eur.Pri veľkých podnikoch ide v júni o mierny pokles oproti máju, a to až blízko hranice 360 eur. „Tento vývoj je pravdepodobne spôsobený postupným oživovaním ekonomiky a zníženou mierou využívania inštitútu prekážok v práci na strane zamestnávateľa," tvrdí rezort práce.Dlhodobo najintenzívnejšie využívajú príspevky na udržanie zamestnanosti mikropodniky, čo podľa aktuálnych údajov platí aj za jún. V poslednom období sa dokonca postupne zvyšuje podiel čerpania tejto skupiny podnikov, a to až nad hranicu 50 %.Viac ako štvrtina uhrádzanej pomoci za máj a jún smerovala k podnikom z odvetvia priemyslu. Údaje za jún poukazujú na mierny nárast podielu na pomoci v oblasti stavebníctva na úrovni 16 percent.„Opačný vývoj sledujeme v odvetviach veľkoobchodu a maloobchodu, kde podiel na pomoci postupne klesá, čo súvisí s postupným otváraním ekonomiky," informoval rezort práce a sociálnych vecí.Kým za január čerpali zamestnávatelia vo veľkoobchode a maloobchode takmer 25 percent, za máj sa podiel pohyboval na úrovni menej ako 14 percent a podobný vývoj signalizujú aj údaje za jún.