Poľsko vyšle do Afganistanu sto vojakov, zabezpečia evakuáciu občanov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Poľsko vysiela do Afganistanu stočlenný vojenský kontingent, ktorý má v koordinácii so spojencami zabezpečiť evakuáciu poľských občanov a občanov ďalších krajín. Rozkaz o vykonaní misie, ktorá potrvá do 16. septembra, podpísal v stredu večer prezident Andrzej Duda Prvé lietadlo so skupinou osôb evakuovaných z Afganistanu medzitým v stredu večer pristálo na vojenskom letisku vo Varšave, uviedol minister obrany Mariusz Blaszczak. Skupinu najskôr previezli vojenským lietadlom z Kábulu do Uzbekistanu a odtiaľ následne do Varšavy.