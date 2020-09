Ministerstvo zahraničia navrhuje vyčleniť štvrť milióna eur na podporu občanov Bieloruska

Dodatočné štipendiá pre študentov

Korčok víta schválenie návrhu

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - V nadväznosti na stanovisko Vlády SR, v ktorom vyjadruje znepokojenie v súvislosti s aktuálnu vnútropolitickou situáciou v Bielorusku, navrhuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) SR vyčleniť finančné prostriedky vo výške 250-tisíc eur na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti a občanov, ktorí sa stali obeťami represálií.Vyplýva to z materiálu MZVEZ SR, ktorý v stredu vláda schválila na svojom rokovaní.Z materiálu ďalej vyplýva, že o konkrétnych formách podpory a jej príjemcoch bude rozhodnuté v nadväznosti na vývoj situácie v Bielorusku v úzkej spolupráci s mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi.Finančné prostriedky môžu byť zároveň využité aj na spolufinancovanie budúcich iniciatív Európskej únie (EÚ) a iniciatív iných medzinárodných aktérov zameraných na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti.Ako jednu z foriem pomoci bieloruským občanom rezort školstva zároveň navrhuje poskytnúť dodatočné štipendiá pre bieloruských študentov prostredníctvom vládnych štipendií SR.Poskytnutých bude 20 štipendií, ktoré pokryjú celú dobu štúdia na verejných vysokých školách na Slovensku.Rezort školstva tiež navrhuje každoročne vyčleniť finančné prostriedky na zvýšenie počtu štipendií vlády SR pre bieloruských študentov pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021-2027.Uvedené obdobie zahŕňa kompletné štúdium na verejných vysokých školách v SR počas piatich, respektíve šiestich rokov. Tiež kurz slovenského jazyka a odbornej prípravy po príchode na Slovensko.Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) víta, že vláda v stredu schválila jeho návrh, ktorý poskytne štipendium pre 20 bieloruských študentov.„Aj včera sme boli svedkami, že práve študenti boli v Minsku zatýkaní absolútne bezdôvodne počas pokojných demonštrácií. Bola to opäť demonštrácia sily a násilia zo strany bieloruského režimu. Osobne sa veľmi teším z toho, že sme aspoň takou formou ponúkli do budúcna bieloruským študentom, ktorí by prišli o študijné miesta, možnosť doštudovať Slovensku,“ uviedol Korčok.