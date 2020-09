Novým veliteľom pozemných síl slovenskej armády sa stal brigádny generál Ivan Pach

Dôvera v ľudí ako devíza

Zástupca náčelníka v Brunssume

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Novým veliteľom pozemných síl Ozbrojených síl SR (OS SR) sa stal brigádny generál Ivan Pach. Ako ďalej v tlačovej správe informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič , do funkcie v stredu Pacha uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko „Pred novým veliteľom ležia mnohé výzvy, medzi ktoré patrí najmä pokračovať v budovaní pozemných síl vo všetkých oblastiach tak, aby ako celok boli schopné plniť úlohy stanovené zákonom,“ uviedol vo svojom príhovore Zmeko.Post veliteľa pozemných síl zároveň označil za prestížnu funkciu vyžadujúcu nielen plné osobné nasadenie, ale aj výrazné osobnostné a profesionálne kvality a skúsenosti.Pach pri príležitosti svojho vymenovania povedal, že hlavnou devízou, ktorú prináša na svoju pozíciu, je dôvera v ľudí, ktorí sú hlavným kapitálom pozemných síl.„Kariéra každého veliteľa závisí od podpory ako nadriadených, tak podriadených. Preto pevne verím, že spoločne sa k výzvam, ktoré v súčasnej nestabilnej dobe ležia pred celou spoločnosťou, postavíme čelom a so cťou ich zvládneme,“ uviedol Pach.Brigádny generál Ivan Pach pôsobil v pozícii zástupcu náčelníka štábu veliteľstva spoločných síl NATO v Brunssume (JFC Brunssum) v Holandsku.Pred vyslaním do spojeneckých štruktúr zastával pozíciu náčelníka štábu strategického plánovania Generálneho štábu OS SR.Kariéru profesionálneho vojaka Pach začínal štúdiom na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove odbor tankového vojska a následne zastával veliteľské a štábne funkcie v útvaroch pozemných síl a na generálnom štábe.