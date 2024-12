Ministerstvo zahraničia odmieta obvinenia Zelenského, Ukrajina by si nemala vytvárať nových nepriateľov

Ukrajine stále pomáhame

Slovenská vláda obhajuje vlastné strategické záujmy

Fico napísal predstaviteľom Európskej únie otvorený list

Ukončenie tranzitu môže výrazne zvýšiť ceny plynu

30.12.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí odmieta akékoľvek nezmysly o otváraní druhého energetického frontu, „o ktorom nepodložene fabuluje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , ako aj o nejakom vymyslenom spojenectve s Vladimirom Putinom “. Uviedol to rezort diplomacie vo svojom stanovisku.Reaguje tým na kritiku ukrajinského prezidenta na stretnutie Fica s Putinom v Moskve. Podľa Zelenského to vyzerá tak, že ruský vodca Vladimir Putin prikázal slovenskému premiérovi, aby otvoril proti Ukrajine druhý energetický front.Komunikáciu ukrajinskej strany vníma naše ministerstvo ako prehnanú.„Bola to práve súčasná Vláda SR , ktorá si do cestovnej mapy slovensko-ukrajinskej spolupráce dala ako jednu z priorít projekt posilnenia prepojenia energetickej prenosovej sústavy. Áno, elektrickú energiu dodávajú firmy zo Slovenska na komerčnej báze, veď nemôžu financovať ukrajinský štát,“ konštatuje rezort zahraničia a zdôrazňuje, že od začiatku konfliktu Slovensko pomáha a bude aj naďalej humanitárne pomáhať bezbranným, ťažko skúšaným obyvateľom Ukrajiny.Po 1. januári 2025 Ukrajina nebude zabezpečovať cez svoje územie žiadny tranzit plynu smerom na Slovenskú republiku a pre ďalších odberateľov v západnej Európe. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí by však podľa nášho rezortu diplomacie nemalo prehliadať fakt, že ruský plyn, ktorý je distribuovaný cez ich územie, prináša vysoké a významné príjmy Ukrajine, ktorá ich veľmi potrebuje.„Plne chápeme, že sú vystavení dlhodobému vojnovému konfliktu, ale práve preto by nemali vytvárať nových nepriateľov a fabulovať vznik akéhosi druhého frontu, pretože členské štáty Európskej únie , medzi nimi aj Slovensko, podporujú Ukrajinu a jej ľud,“ uviedlo ministerstvo. Zároveň dodalo, že Vláda SR musí obhajovať predovšetkým strategické záujmy našej krajiny a našich občanov a tiež záujmy EÚ a aj tak koná, či sa to ukrajinskej strane páči, alebo nie.„Sledujeme komunikáciu Ukrajiny pozorne a s trpezlivosťou v záujme rešpektujúcich vzťahov, avšak najskôr ukrajinský prezident počas decembrového rokovania Európskej rady predložil absurdný návrh – kúpiť si od Slovenska súhlas s členstvom v Severoatlantickej aliancii nie za svoje peniaze (hoci ten nie je na predaj!), ale z ruských aktív, a teraz sa vyhráža Slovensku Európskym spoločenstvom, v ktorom jeho krajina ešte ani nie je. Toto všetko sa však môže rýchlo obrátiť proti samotnej Ukrajine,“ tvrdí ministerstvo zahraničia.Predseda vlády Robert Fico napísal predstaviteľom Európskej únie otvorený list, v ktorom píše, že tiché akceptovanie jednostranného rozhodnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je absolútne iracionálne, nesprávne a bude viesť k napätiu a recipročným opatreniam.Poukázal tiež na to, že rozhodnutie bude mať výrazný negatívny dopad na konkurencieschopnosť Európskej únie, aby držala krok s prudko sa rozvíjajúcimi krajinami sveta. Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu podľa neho viac poškodí Európsku úniu ako Rusko.„Je nespochybniteľné, že jednostranné rozhodnutie ukrajinského prezidenta bude mať výrazný negatívny dopad na naše spoločné európske úsilie držať krok s prudko sa rozvíjajúcimi krajinami sveta,“ napísal Fico. Zároveň pripomenul, že ukrajinským partnerom boli predložené aj iné varianty tranzitu plynu ako plynu ruského, ale aj tieto boli zo strany ukrajinského prezidenta odmietnuté.Fico zároveň v otvorenom liste zhrnul závery analýzy dopadov ukončenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na cenu plynu na Slovensku a na európskych trhoch, ktorú pripravila SPP, a.s.„Hoci objem plynu reálne tranzitovaného cez Ukrajinu predstavuje iba približne 3,5 percenta spotreby plynu EÚ27, ide o množstvo, ktoré je rozdielové z hľadiska celkovej trhovej situácie a má za následok, že konformná situácia z pohľadu uspokojenia dopytu sa mení na situáciu napätú,“ poukázal Fico.Jednostranné zastavenie tranzitu cez Ukrajinu smerom na Slovensko oberie podľa neho európskych občanov, podniky a infraštruktúru o desiatky miliárd eur ročne, Ukrajinu takmer o 800 miliónov eur a možnosť dovozu plynu z Európy a Slovensko ročne o viac ako 400 miliónov eur na tranzitných poplatkoch a výrazne nad 1 miliardu eur na cene komodity. Strata spôsobená Ruskej federácii bude predstavovať len zhruba dve miliardy eur, teda približne len tri percentá zo všetkých strát spôsobených 27 členským štátom EÚ.„Nehovoriac o tom, že takýto malý objem plynu Ruská federácia bez ťažkostí umiestni na iných trhoch, čím sa výška strát pre Ruskú federáciu môže blížiť k nule,“ dodal Fico.