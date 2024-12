Kríza vo vládnej koalícii v budúcom roku vyústi do predčasných volieb, myslí si to viac ako polovica Slovákov

30.12.2024 (SITA.sk) - Kríza vo vládnej koalícii v roku 2025 vyústi do predčasných volieb . Myslí si to podľa decembrového prieskumu agentúry SCIO viac ako polovica občanov Slovenska (52,4 percenta).Len štvrtina (25,4 percenta) respondentov odpovedala na otázku "Domnievate sa, že kríza vo vládnej koalícii bude pokračovať aj v roku 2025 a vyústi do predčasných volieb?” skôr nie, alebo určite nie. Spolu 22,2 percenta respondentov sa nevedelo k tejto otázke vyjadriť. Reprezentatívny prieskum realizovala agentúra SCIO od 10. do 16. decembra na vzorke tisíc respondentov.Prieskum odhalil, že zmeny politických pomerov na Slovensku si najviac prajú voliči Progresívneho Slovenska . "Či si naozaj 72,9 percenta voličov tejto strany myslí, že to tak bude, alebo je to najmä v rovine priania, ťažko presne určiť," skonštatoval hlavný analytik agentúry SCIO Najzaujímavejšou časťou prieskumu je ale podľa neho pesimizmus k budúcnosti vládnej koalície zo strany voličov Slovenskej národnej strany . Až 61,5 percenta voličov tejto strany predpokladá pokračovanie krízy a predčasné voľby. U strany Hlas-SD očakáva takýto scenár 44,8 percenta voličov."Naopak, pomerne veľkí optimisti smerom k budúcnosti súčasnej vládnej koalície sú voliči strany Smer-SD , z ktorých viac ako polovica (54,6 percenta) očakáva upokojenie a zotrvanie súčasných politických pomerov,” uzavrel Klus.