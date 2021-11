Ministerstvo zahraničia odporúča Slovákom necestovať do zahraničia, dôvodom je nový variant koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.11.2021 (Webnoviny.sk) - Rezort diplomacie pozorne sleduje vývoj v súvislosti s výskytom nového variantu koronavírusu a aj v tejto súvislosti odporúča občanom SR vyhnúť sa cestám do zahraničia. Pre agentúru SITA to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).„Odporúčanie necestovať do zahraničia je v súlade s výzvami hlavného hygienika a zástupcov rezortu zdravotníctva na obmedzenie pohybu občanov na nevyhnutné minimum v rámci krajiny aj za hranicami,“ uviedol rezort.MZVEZ SR doplnilo, že zatiaľ nie je známa miera rozšírenia a ani iné vlastnosti novej mutácie koronavírusu. Nevedelo teda odpovedať na otázku, či a akým spôsobom môže nový variant koronavírusu ovplyvniť pracovníkov Veľvyslanectva SR v Juhoafrickej republike či v iných afrických krajinách, v ktorých sa nachádzajú slovenské zastupiteľstvá.