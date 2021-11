Zelenskyj dostal informácie o budúcotýždňovom prevrate na Ukrajine, údajne za tým stojí Rusko

Rozviedka získala zvukové záznamy

26.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ukrajinská spravodajská služba odhalila plány na budúcotýždňový štátny prevrat podporovaný Ruskom. V piatok to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská vláda však tieto informácie poprela.Ako uviedol Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve, dostal informáciu, že na budúcu stredu alebo štvrtok sa chystá prevrat. Neuviedol veľa podrobností na podporu svojich tvrdení, ale poukázal na možné zapojenie najbohatšieho ukrajinského oligarchu Rinata Achmetova, ktorého majetok sa odhaduje na 7,5 miliardy dolárov.Prezident uviedol, že ukrajinská rozviedka má zvukové záznamy z údajného stretnutia ruských a ukrajinských predstaviteľov, na ktorých sa diskutuje o pláne prevratu, ktorý údajne financoval Achmetov.„Je vtiahnutý do tejto vojny. Verím, že ju začal a verím, že je to veľká chyba,“ povedal ukrajinský prezident.Zelenskyj odmietol zverejniť ďalšie podrobnosti o údajnom prevrate s tým, že neplánuje utiecť z krajiny.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok pred novinármi v Moskve tieto obvinenia odmietol. „Rusko nikdy takéto veci nerobí,“ poznamenal.V ostatných týždňoch ukrajinskí a západní predstavitelia vyjadrili obavy z nezvyčajnej koncentrácie ruských síl na hraniciach sKremeľ trvá na tom, že nemá v úmysle žiadnu inváziu na, a obvinil Kyjev i Západ, že týmito tvrdeniami zakrývajú svoje údajne agresívne plány.