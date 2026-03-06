Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Radoslav, Radoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. marca 2026

Ministerstvo zahraničia posilnilo krízové centrum, reaguje na eskaláciu konfliktu na Blízkom východe


Tagy: Evakuácia Krízové centrá

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v priebehu týždňa takmer zdesaťnásobilo počet pracovníkov ...



Zdieľať
509302078_1140073811482683_6178462016299281955_n 676x451 6.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v priebehu týždňa takmer zdesaťnásobilo počet pracovníkov Medzinárodného operačného krízového centra slovenskej diplomacie, ktoré je centrálnym koordinačným orgánom v procese evakuácie a komunikácie s občanmi uviaznutými v oblastiach Blízkeho východu, Perzského zálivu či juhovýchodnej Ázie.

Exponenciálny nárast hovorov a e-mailov


„Kým v bežnej prevádzke pôsobia v jednej službe dvaja zamestnanci, momentálne je ich tu 18. Prostredníctvom Medzinárodného operačného krízového centra koordinujeme všetky evakuačné lety vládnymi špeciálmi, pripravujeme na ne zoznamy občanov, vybavujeme povolenia na prelety a súčasne sme 24 hodín denne v kontakte so stovkami Sloveniek a Slovákov či ich príbuznými, ktorí sa na nás obracajú so žiadosťami o informácie,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.

Vojenské útoky Spojených štátov amerických a Izraela na Irán, jeho následné odvetné útoky a ďalšia eskalácia konfliktu priniesla exponenciálny nárast telefonických hovorov a e-mailov od občanov SR.

„Medzinárodné operačné krízové centrum je k dispozícii nepretržite – 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Napriek našej maximálnej snahe však môžu byť linky v niektorých momentoch preťažené, preto prosíme občanov o trpezlivosť,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej rezortu zahraničia Igor Pokojný s dodatkom, že ak sa nedovolajú na prvýkrát, majú to skúsiť znovu.

Centrálne krízové pracovisko


Podľa Blanára sa aj v tejto situácii ukázalo, že rozhodnutie vytvoriť nonstop dostupné centrálne krízové pracovisko bolo strategicky správne. Zároveň poďakoval všetkým zamestnancom, ktorí v týchto dňoch intenzívne pracujú v ústredí na Slovensku aj na slovenských ambasádach v dotknutých krajinách. Pripomenul, že centrum začalo fungovať už v októbri 2024, keď rezort riešil prvé evakuácie z Blízkeho východu.



„Aktuálne operujeme priamo z Bratislavy, dokážeme pokryť všetky časové pásma a dopyty občanov z celého sveta. Naši kolegovia sú vyškolení, striedajú sa v službách a centrum vieme operatívne posilniť pracovníkmi z iných odborov, čo sme urobili aj v tomto prípade,“ zdôraznil Blanár.




Ministerstvo zároveň apeluje na občanov SR, aby sa zaevidovali do systému dobrovoľnej registrácie slovenskej diplomacie na webovej stránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka slovenskej diplomacie je dostupná nepretržite – 24 hodín denne, sedem dní v týždni – pre občanov vo všetkých časových pásmach po celom svete.






Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo zahraničia posilnilo krízové centrum, reaguje na eskaláciu konfliktu na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Evakuácia Krízové centrá
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Ministerstvo vnútra modernizuje laboratórnu a detekčnú techniku, hodnota systému má byť 27,5 milióna eur

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 