Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
|Denník - Správy
Ministerstvo zahraničia posilnilo krízové centrum, reaguje na eskaláciu konfliktu na Blízkom východe
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v priebehu týždňa takmer zdesaťnásobilo počet pracovníkov ...
Zdieľať
Exponenciálny nárast hovorov a e-mailov
„Kým v bežnej prevádzke pôsobia v jednej službe dvaja zamestnanci, momentálne je ich tu 18. Prostredníctvom Medzinárodného operačného krízového centra koordinujeme všetky evakuačné lety vládnymi špeciálmi, pripravujeme na ne zoznamy občanov, vybavujeme povolenia na prelety a súčasne sme 24 hodín denne v kontakte so stovkami Sloveniek a Slovákov či ich príbuznými, ktorí sa na nás obracajú so žiadosťami o informácie,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Vojenské útoky Spojených štátov amerických a Izraela na Irán, jeho následné odvetné útoky a ďalšia eskalácia konfliktu priniesla exponenciálny nárast telefonických hovorov a e-mailov od občanov SR.
„Medzinárodné operačné krízové centrum je k dispozícii nepretržite – 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Napriek našej maximálnej snahe však môžu byť linky v niektorých momentoch preťažené, preto prosíme občanov o trpezlivosť,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej rezortu zahraničia Igor Pokojný s dodatkom, že ak sa nedovolajú na prvýkrát, majú to skúsiť znovu.
Centrálne krízové pracovisko
Podľa Blanára sa aj v tejto situácii ukázalo, že rozhodnutie vytvoriť nonstop dostupné centrálne krízové pracovisko bolo strategicky správne. Zároveň poďakoval všetkým zamestnancom, ktorí v týchto dňoch intenzívne pracujú v ústredí na Slovensku aj na slovenských ambasádach v dotknutých krajinách. Pripomenul, že centrum začalo fungovať už v októbri 2024, keď rezort riešil prvé evakuácie z Blízkeho východu.
„Aktuálne operujeme priamo z Bratislavy, dokážeme pokryť všetky časové pásma a dopyty občanov z celého sveta. Naši kolegovia sú vyškolení, striedajú sa v službách a centrum vieme operatívne posilniť pracovníkmi z iných odborov, čo sme urobili aj v tomto prípade,“ zdôraznil Blanár.
Ministerstvo zároveň apeluje na občanov SR, aby sa zaevidovali do systému dobrovoľnej registrácie slovenskej diplomacie na webovej stránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka slovenskej diplomacie je dostupná nepretržite – 24 hodín denne, sedem dní v týždni – pre občanov vo všetkých časových pásmach po celom svete.
