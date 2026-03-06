Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.3.2026
 24hod.sk    Z domova

06. marca 2026

Ministerstvo vnútra modernizuje laboratórnu a detekčnú techniku, hodnota systému má byť 27,5 milióna eur


Ministerstvo vnútra pripravuje zriadenie nového dynamického nákupného systému pre laboratórnu a detekčnú techniku. Ako ministerstvo spresnilo, nástroj umožní ...



gettyimages 525440759 676x435 6.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra pripravuje zriadenie nového dynamického nákupného systému pre laboratórnu a detekčnú techniku. Ako ministerstvo spresnilo, nástroj umožní flexibilne a transparentne nakupovať moderné vybavenie pre policajné, hasičské a expertízne pracoviská podľa ich aktuálnych potrieb.

Kvalifikovaní dodávatelia


Do dynamického nákupného systému sa budú môcť počas celej doby jeho trvania zapájať kvalifikovaní dodávatelia. Ako rezort spresnil, jednotlivé nákupy budú následne realizované prostredníctvom samostatných čiastkových súťaží medzi dodávateľmi zaradenými v systéme.

„Obstarávať sa budú najmä laboratórne meracie prístroje, detekčné zariadenia na identifikáciu chemických a omamných látok, mikroskopy, analyzátory, spektrometre, presné váhy či technika na meranie kontaminácie prostredia, ako aj vybavenie mobilných a stacionárnych laboratórií. Súčasťou obstarávania bude aj laboratórny nábytok, bezpečnostné prvky a dokumentačno-forenzná technika,“ vymenovalo ministerstvo.

Modernizácia prispeje k zvýšeniu bezpečnosti


Moderné laboratórne a detekčné zariadenia sú podľa slov rezortu vnútra nevyhnutné pre bezpečný výkon služby a efektívne riešenie mimoriadnych udalostí. Technika bude využívaná najmä pri vyšetrovaní trestnej činnosti, expertíznej činnosti, detekcii chemických alebo nebezpečných látok a pri zásahoch v prostredí s možnou kontamináciou.

Ministerstvo ďalej informovalo, že predpokladaná hodnota dynamického nákupného systému je 27,5 milióna eur počas štyroch rokov. Konkrétne nákupy sa pritom budú realizovať postupne podľa aktuálnych potrieb jednotlivých útvarov a dostupných finančných možností rezortu vnútra.

„Modernizácia laboratórneho a detekčného vybavenia prispeje k zvýšeniu bezpečnosti príslušníkov bezpečnostných zložiek a zároveň posilní schopnosť štátu rýchlo identifikovať a riešiť chemické, toxikologické či iné bezpečnostné hrozby,“ uzavrelo ministerstvo.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra modernizuje laboratórnu a detekčnú techniku, hodnota systému má byť 27,5 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.

