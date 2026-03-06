|
Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
06. marca 2026
Ministerstvo vnútra modernizuje laboratórnu a detekčnú techniku, hodnota systému má byť 27,5 milióna eur
Ministerstvo vnútra pripravuje zriadenie nového dynamického nákupného systému pre laboratórnu a detekčnú techniku. Ako ministerstvo spresnilo, nástroj umožní ...
6.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra pripravuje zriadenie nového dynamického nákupného systému pre laboratórnu a detekčnú techniku. Ako ministerstvo spresnilo, nástroj umožní flexibilne a transparentne nakupovať moderné vybavenie pre policajné, hasičské a expertízne pracoviská podľa ich aktuálnych potrieb.
Do dynamického nákupného systému sa budú môcť počas celej doby jeho trvania zapájať kvalifikovaní dodávatelia. Ako rezort spresnil, jednotlivé nákupy budú následne realizované prostredníctvom samostatných čiastkových súťaží medzi dodávateľmi zaradenými v systéme.
„Obstarávať sa budú najmä laboratórne meracie prístroje, detekčné zariadenia na identifikáciu chemických a omamných látok, mikroskopy, analyzátory, spektrometre, presné váhy či technika na meranie kontaminácie prostredia, ako aj vybavenie mobilných a stacionárnych laboratórií. Súčasťou obstarávania bude aj laboratórny nábytok, bezpečnostné prvky a dokumentačno-forenzná technika,“ vymenovalo ministerstvo.
Moderné laboratórne a detekčné zariadenia sú podľa slov rezortu vnútra nevyhnutné pre bezpečný výkon služby a efektívne riešenie mimoriadnych udalostí. Technika bude využívaná najmä pri vyšetrovaní trestnej činnosti, expertíznej činnosti, detekcii chemických alebo nebezpečných látok a pri zásahoch v prostredí s možnou kontamináciou.
Ministerstvo ďalej informovalo, že predpokladaná hodnota dynamického nákupného systému je 27,5 milióna eur počas štyroch rokov. Konkrétne nákupy sa pritom budú realizovať postupne podľa aktuálnych potrieb jednotlivých útvarov a dostupných finančných možností rezortu vnútra.
„Modernizácia laboratórneho a detekčného vybavenia prispeje k zvýšeniu bezpečnosti príslušníkov bezpečnostných zložiek a zároveň posilní schopnosť štátu rýchlo identifikovať a riešiť chemické, toxikologické či iné bezpečnostné hrozby,“ uzavrelo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk
