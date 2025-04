Ministerstvo zahraničia pri prepúšťaní postupovalo diskriminačne, bývalí zamestnanci podávajú hromadnú žalobu

Diskriminácia

Porušenie zákona vo viacerých smeroch

3.4.2025 (SITA.sk) - Deviati bývalí zamestnanci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podali na rezort žalobu.Tvrdia, že rezort diplomacie na čele s ministrom Jurajom Blanárom (Smer-SD) postupoval diskriminačne pri rozhodovaní o tom, koho prepustí zo zamestnania. Podľa nich to bolo napríklad z dôvodu sexuálnej orientácie, proukrajinskosti, veku či zdravotného postihnutia a následného častého chýbania v práci.„Po mesiacoch príprav a zhromažďovania dôkazov o nezákonnom konaní ministra Blanára a generálnej tajomníčky (Miroslavy) Vozáryovej sme tento týždeň s kolegami a kolegyňami zažalovali naše neplatné výpovede z novembrových čistiek na rezorte diplomacie. Spolu nás je až deväť žalobcov. Síce nás na začiatku procesu bolo ešte viac, no z rôznych dôvodov nás ostalo nakoniec deväť statočných,“ uviedol jeden z prepustených Ivan Novotný. Dodal, že podľa informácií, ktoré majú zvnútra rezortu, je to najväčšia hromadná právna akcia proti ministerstvu od jeho vzniku.Bývalí zamestnanci nežalujú len samotné výpovede a kompenzáciu platu. Podľa Novotného bolo chýb, zbabraných procesov a porušení zákona zo strany ministerstva tak veľa, že bolo náročné z nich vybrať.„Podarilo sa nám zdokumentovať, že ministerstvo vo viacerých prípadoch pri výbere zamestnancov na ,zoznam nepohodlných' postupovalo diskriminačne. A za toto zákonmi zakázané konanie si uplatňujeme aj nemajetkovú ujmu. Nie je to len v mojom prípade, ktorý môže slúžiť ako učebnicový príklad diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie na fakultách práva,“ poukázal.Ako ďalej dodal, to, čo sa stalo aj ostatným, je naozaj desivé. „Zdravotne ťažko postihnutá, často chýbala v práci – na zoznam. Robil v Globsecu – na zoznam. Je už stará, má už nárok na dôchodok – na zoznam. Je moc proukrajinský – na zoznam. A mohol by som pokračovať. Takéto konanie, nech si bohorovne Blanár s Vozáryovou myslia čokoľvek (ak si vôbec niečo myslia), je na Slovensku ešte stále zakázané,“ upozorňuje Novotný, ktorý je presvedčený, že súdny spor vyhrajú, i keď to nebude trvať krátko a nebude to ľahké.Bývalých zamestnancov rezortu zahraničia právne zastupuje advokát Peter Kubina , ktorý obhajuje aj bývalých policajtov - „čurillovcov“.„Sme radi, že máme príležitosť a česť zastupovať týchto deväť statočných ľudí z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorí boli neprávom vyhodení z práce a pripravení o dlhé roky budovanú kariéru v diplomacii. Berieme to ako jeden z našich malých príspevkov k tomu, aby sa Slovensko nestalo Bieloruskom,“ napísal Kubina na sociálnej sieti.