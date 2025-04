SARIO predstavuje výsledky voucherovej výzvy na podporu účasti slovenských firiem na veľtrhoch a výstavách

Podnikatelia prejavili o voucher veľký záujem

Priebeh voucherovej výzvy



Na informačný webinár o voucherovej podpore s cieľom oboznámiť sa s podmienkami výzvy sa registrovalo 142 záujemcov.



Registrácia žiadostí bola spustená 7. januára 2025.



Registrácia bola uzavretá 15. januára 2025, keď suma požadovaných prostriedkov presiahla milión EUR, t.j. výšku alokácie vyčlenenej na výzvu.



Celkovo bolo podaných 141 žiadostí.



SARIO toho času prijíma prvé žiadosti o refundáciu výdavkov, čím sa začal proces reálneho čerpania podpory.



Budúcnosť voucherovej podpory

O národnom projekte

3.4.2025 (SITA.sk) -Na výzvu sa v krátkom čase prihlásilo. Finančnú podporu získalov celkovej výške. Do zoznamu náhradníkov bolo zaradených ďalšíchVoucherová podpora do výšky 10 000 EUR (na pokrytie výdavkov na výstavnú plochu či iných poplatkov organizátora výstavy) sa ukázala ako efektívny nástroj, reagujúci na reálne potreby slovenských podnikov pri ich expanzii do zahraničia. Na výzvu bolo alokovaných 675 000 EUR a oprávneným obdobím pre realizáciu projektov je 1. február – 31. december 2025."Na základe spätnej väzby od slovenských firiem vnímame túto formu pomoci ako atraktívny nástroj na podporu ich exportných aktivít. Účasť na medzinárodných podujatiach im poskytuje priestor na budovanie značky, nadväzovanie obchodných vzťahov a rozšírenie pôsobnosti mimo Slovenska," povedal Robert Šimončič, generálny riaditeľ agentúry SARIO.Informácie nielen o tejto výzve, ale aj o ďalších nástrojoch na podporu exportu a internacionalizácie MSP komunikuje agentúra prostredníctvom webovej stránky www.sario.sk Národný projektadministruje agentúra SARIO. Cieľová skupina sú slovenské mikro, malé a stredné podniky zamestnávajúce najviac, ktoré neprekračujú stanovený obrat alebo bilančnú sumu. Projekt patrí do rámca pomoci de minimis a financovanie prebieha z. Jeho hlavným cieľom je podporiť slovenské firmy pri ich expanzii na medzinárodných trhoch.Informačný servis