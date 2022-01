Ministerstvo zahraničia sa ohradilo proti špekuláciám v denníku NY Times, vyzvalo Fica na podporu teritoriálnej integrity Ukrajiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ SR) odmieta „špekulácie“ zverejnené v americkom denníku The New York (NY) Times. Pre agentúru SITA tak reagovalo na pondelkové vyjadrenia predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica.Predstavitelia americkej administratívny, ktorých oslovil NY Times, podľa Fica povedali, že plány na pomoc ukrajinským povstalcom môžu zahŕňať výcvik v susedných krajinách, ktoré sú súčasťou východného krídla NATO, teda Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Akékoľvek diskusie na túto tému poprelo aj ministerstvo obrany.„Zároveň však vyzývame politikov a konšpirátorov na Slovensku, aby sa viac ako vykonštruovaným tvrdeniam v tlači a strašeniu dohodou s USA venovali tomu, čo je pre záujem SR dôležité - a to je suverenita a nezávislosť Ukrajiny ako nášho bezprostredného suseda,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. Vyzvalo tiež Roberta Fica, aby sa jednoznačne vyjadril k hrozbe, ktorej je vystavená Ukrajina a jednoznačne a bez zahmlievania podporil jej teritoriálnu integritu.