Trenčianski colníci zlikvidovali viac ako 4-tisíc litrov zhabaného liehu, odstránia aj zaistený tabak

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trenčín v uplynulých dňoch likvidovali tovar, ktorý z rôznych dôvodov prepadol štátu. Ako informovala hovorkyňa úradu Renáta Peťovská, v čistiarni odpadových vôd skončilo 4 100 litrov liehu, ktorého držiteľ nevedel preukázať spôsob jeho nadobudnutia.„Boli to neoznačené spotrebiteľské balenia liehu, destiláty i liehoviny vo väčších bareloch. Rovnako skončili i vzorky, ktoré sú odoberané v daňových konaniach a následne analyzované v colnom laboratóriu. Finančná správa má zákonnú povinnosť takýto lieh zlikvidovať. Pri tejto likvidácii bolo zlikvidované niekoľkonásobne vyššie množstvo liehu ako v minulých obdobiach," poznamenala Peťovská.V čistiarni odpadových vôd sa tekutina zmiešala s odpadovou vodou a po prechode technologickou linkou bol lieh mikrobiologicky rozložený. „Likvidované množstvo nemalo negatívny vplyv na životné prostredie ani na technológiu používanú v čistiarni," podotkla hovorkyňa trenčianskeho colného úradu.Ako ďalej doplnila, na likvidáciu čaká aj 10-tisíc kilogramov zaisteného tabaku. „Vzhľadom na veľké množstvo tabaku a povahu a vlastnosti tovaru uvažuje colný úrad o ekologickom a čo najhospodárnejšom spôsobe likvidácie. Riešením by bolo skompostovanie tabakovej sušiny, čo však v zimnom období nie je vhodné. Colný úrad preto osloví vhodné subjekty v regióne, ktoré by vedeli spracovať také veľké množstvo tabaku v jarnom období," dodala Peťovská.