Ministerstvo zahraničia upozorňuje Slovákov na opatrenia, ktoré pre koronavírus zaviedli Česi a Maďari

Česi zriadili osobitnú telefónnu linku

Maďari merajú teplotu všetkých príchodzím

Slováci by sa mali pred vycestovaním zaregistrovať

5.3.2020 - Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) upozorňuje Slovákov na opatrenia, ktoré v súvislosti s koronavírusom prijali Česká republika a Maďarsko. Rezort diplomacie o tom informoval na svojej webovej stránke.V Česku sú zrušené všetky lety z Číny, Kórejskej republiky a z najviac postihnutých oblastí v Taliansku. Na letisku v Budapešti a Debrecéne bolo zavedené meranie teploty, lety medzi Milánom a Debrecénom sú obmedzené.„Od 9. februára 2020 až do odvolania sú zrušené všetky priame lety z a do Číny a od 5. marca 2020 z a do Kórejskej republiky a zo všetkých letísk na území regiónov Emilia Romagna, Piemont, Lombardia a Benátsko v Taliansku. Svetový pohár v Biatlone, ktorý je plánovaný v Novom Meste na Morave 5. - 8. marca 2020, sa uskutoční bez divákov,“ informuje rezort diplomacie.Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky občanom, ktorí sa vracajú z postihnutých oblastí, odporúča, aby po dobu minimálne 14 dní sledovali svoj zdravotný stav a v prípade, že vykazujú príznaky ochorenia, kontaktovali lekára telefonicky a poradili sa o ďalšom postupe.Štátny zdravotný ústav zriadil informačnú telefonickú linku v súvislosti s koronavírusom na telefónnom čísle: +420 724 810 106 a +420 725 191 367Slováci, ktorí sa nachádzajú na území Maďarska, môžu 24 hodín denne kontaktovať bezplatnú linku a kontaktovať aj Národné centrum verejného zdravia v Budapešti prostredníctvom emailu koronavirus@bm.gov.hu či telefonicky +36 80 277 455 a +36 80 277 456.Národné centrum tiež odporúča občanom, ktorí sa vracajú z postihnutých oblastí, aby po dobu 14 dní sledovali svoj zdravotný stav a v prípade, že vykazujú príznaky ochorenia kontaktovali telefonicky lekára.„Letisko v Budapešti zaviedlo meranie telesnej teploty pre pasažierov z Talianska, Číny a z Kórejskej republiky. V prípade výskytu zvýšenej teploty musia byť cestujúci pripravený na ďalšie lekárske vyšetrenia. Na letisku v Debrecéne sú do 16. marca 2020 obmedzené lety medzi Milánom a Debrecénom a taktiež sa meria telesná teplotu všetkým pasažierom, ktorí prilietajú do krajiny,“ uvádza MZV.Rezort diplomacie odporúča Slovákom, aby sa pred cestou do zahraničia zaregistrovali. Urobiť tak môžu na stránke MZV https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/registracia-pred-cestou-do-zahranicia.Ďalšou možnosťou je stiahnutie mobilnej aplikácie Svetobežka, ktorá je dostupná pre zariadenia s Androidom a IOS.V aplikácii sú dostupné informácie, ktoré môžu byť dôležité pred vycestovaním, kontakty na zastupiteľské úrady v zahraničí a taktiež je prostredníctvom nej možné sa zaregistrovať pred cestou do zahraničia.