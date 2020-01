Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred počasím v Španielsku a pred vírusom v Číne

Zlé počasie aj vírus

Prísne opatrenia

Pohotovostná linka aj web

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) informuje, že Slovákov v Španielsku môže ohroziť zlé počasie a v Číne vírus pneumónie. Rezort diplomacie o tom informoval na svojej webovej stránke.Pre Katalánsko a pobrežie východného Španielska je zvýšený stupeň pohotovosti z dôvodu silného sneženia, vetra a v niektorých oblastiach aj dažďa. V čínskom meste Wuhan v provincii Hubei sa objavil mikroorganizmus spôsobujúci zápal pľúc, ktorý už zabil troch ľudí.Katalánsko ale aj mestá Valencia, Aragón, Alicante, Murcia a ich priľahlé regióny či Baleárske ostrovy trápi zlé počasie. „Letisko v Alicante bolo na začiatku týždňa zatvorené a rovnako zatvorili aj niektoré školy v regióne. Na Baleárskych ostrovoch hlásia pre množstvo zrážok zvýšené nebezpečenstvo povodní. Na niektorých cestách je pre sneh a vietor úplne alebo čiastočne prerušená premávka. Na celom katalánskom pobreží je až do štvrtka zvýšené nebezpečenstvo búrok s vetrom a vlny môžu dosahovať výšku 6 metrov. Rovnako je tu riziko padania stromov alebo konárov pre silný vietor, predovšetkým v pobrežných zónach. Vo štvrtok by sa malo počasie postupne zlepšovať,” informuje MZV a odporúča šoférom, aby sledovali mapu plynulosti cestnej premávky na svojej stránke tu V prípade vírusu vyskytujúceho sa v čínskom meste Wuhan ide o nákazu, ktorá sa šíri od zvierat predávaných na miestnych trhoch. Prenos z človeka na človeka ešte potvrdený nebol.Zhodujú sa na tom čínske úrady, ale aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Rezort diplomacie informuje, že boli prijaté prísnejšie hygienické a preventívne opatrenia, preto je pri cestovaní potrebné očakávať zvýšenú kontrolu zdravotného stavu pasažierov a to najmä na medzinárodnom letisku Wuhan Tianhe International Airport.„Zastupiteľský úrad Peking nabáda občanov Slovenskej republiky vyhýbať sa miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat, vyhýbať sa priamemu kontaktu so zvieratami, dbať o prísnu hygienu potravín, dodržiavať pravidelné umývanie rúk a vyhľadať odbornú lekársku pomoc v prípade klinických príznakov ochorenia akými môžu byť napr. zvýšená teplota či ťažkosti s dýchaním,” píše sa na stránke ministerstva.V prípade núdze môžu Slováci kontaktovať pohotovostný mobil slovenského veľvyslanectva v Pekingu: +8613911792084 alebo Honorárny konzulát v Hongkongu: +85224844568 či linku MZV: +421259785978.Rezort diplomacie vyzýva Slovákov, aby v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na stránke tu