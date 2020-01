Stovky ľudí v Levoči zrušili kotlebovcom míting, Mazureka vypískali (foto)

21.1.2020 (Webnoviny.sk) - V utorok podvečer sa pred radnicou v Levoči zišlo približne dvetisíc ľudí, väčšina z nich prišla protestovať proti mítingu strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).Bývalého poslanca strany Milana Mazureka, ktorý mal vystúpiť s prejavom, však Levočania k slovu nechceli pustiť a vypískali ho. Po krátkom čase sa stiahol z pódia a odišiel.

Nesúhlas so stranou

Multikultúrna Levoča

Viacerí z oslovených uviedli, že na stretnutie prišli preto, aby sa postavili proti fašizmu. „Nechceme, aby sa v našej republike rozmáhal fašizmus,“ povedala jedna z Levočaniek. Ďalšia poznamenala, že sa obáva zvolenia tejto strany do parlamentu.„Prišli sme vyjadriť nesúhlas s politikou a vyjadreniami ĽSNS, teda so stranou pána Kotlebu, ktorá má znaky nacizmu a fašizmu. To, čo chce na Slovensku hlásať, je niečo neprijateľné pre celé Slovensko, nielen pre Rómov,“ povedal pre agentúru SITA účastník zhromaždenia.Podľa jeho slov sú na Slovensku oveľa dôležitejšie problémy než rómska otázka. „Pán Kotleba je štyri roky v parlamente, má tam štrnásť kresiel, jeho povinnosťou bolo riešiť zamestnanosť, vzdelávanie a všetky ostatné veci, ktorým Slovensko čelí. Vôbec si nemyslím, že rómsky problém je na Slovensku priorita,“ uviedol s tým, že dôvod mítingu v Levoči nepochopil.Podľa jeho slov Levoča nikdy problémy s národnosťami nemala. „Levoča bola vždy multikultúrna, bola vždy slušná, zásadné problémy tu neboli. Ak vznikali, tak nie preto, že išlo o Rómov, ale preto, že to boli chudobné rodiny a chudoba prináša kriminalitu,“ uzavrel.Neďaleko radnice pri Fontáne dobročinnosti sa konalo aj pokojné stretnutie domácich v rámci kampane Levoča bez nenávisti. Levočania k fontáne kládli sviečky a z reproduktorov počas zhromaždenia zaznievali mená levočských obetí holokaustu, ktorých bolo podľa jednej z organizátoriek Andrey Kolečányiovej presne 868, z toho 250 detí.

Mítingy ďalších strán

„Zorganizovali sme to preto, aby sme sa vyhradili voči hnutiam, ideológiám a politickým stranám, ktoré v dnešnej dobe rozširujú nenávisť a strach,“ vysvetlila pre médiá. Pripomenula, že práve v nasledujúcich dňoch si mesto pripomenie 75. výročie jej oslobodenia počas druhej svetovej vojny.„Pripravili sme si nahrávku, zoznam mien Židov, ktorí boli odvlečení z Levoče a okolia, boli umučení a vyhladení a nikto z nich sa už domov nevrátil,“ uzavrela Kolečányiová.V rovnakom čase sa v meste konali aj mítingy strany PS/Spolu a Za ľudí. Prvá z uvedených organizovala podujatie Postavme sa proti nenávisti a extrémizmu v Levoči. Druhá strana pripravila na utorok v Levoči tolkšou.