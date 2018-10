Ministerstvo zdravotníctva pripravilo už 19 štandardov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pokračuje v príprave štandardných diagnostických a terapeutických postupov (ŠDTP). Devätnásť štandardov je aktuálne pripravených na implementáciu, napríklad z odboru psychiatria, ošetrovateľstvo či radiačná onkológia. Ide o jednotný systém prevencie, diagnostiky aj liečby.Na príprave štandardov pre lekárske, nelekárske odbory, ako aj interdisciplinárne oblasti pracuje rezort od septembra 2017. Odborné pracovné skupiny doteraz vytvorili a na hodnotenie komisie MZ SR pre túto problematiku predložili spolu 152 štandardných postupov, ktoré sú v štádiu dokončenia a prípravy implementácie do praxe.uviedol garant národného projektu ŠDTP Jozef Šuvada.Zdravotníckym pracovníkom majú štandardy priniesť presný návod, ako majú postupovať v diagnostike a liečbe.povedal profesor Pavol Žúbor z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) a Univerzitnej nemocnice Martin.V oblasti primárnej starostlivosti odborné pracovné skupiny navrhujú napríklad skríning autizmu a odchýlok psychomotorického vývinu dieťaťa počas druhej až 11. preventívnej prehliadky. V geriatrii by odborníci chceli presadiť multidisciplinárny diagnostický postup - tzv. komplexné geriatrické hodnotenie, ktoré by bolo prínosom pre seniorov, keďže je určené na zistenie somatického zdravia, psychosociálneho stavu a funkčných schopností najmä u krehkých alebo inak rizikových seniorov.skonštatoval Šuvada.doplnil Jozef Kalužay zo IV. internej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorý je aj členom ministerskej komisie.Vďaka štandardom má poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku dostať pravidlá. Pacientom by sa malo vďaka nim pri viacerých diagnózach dostať čoskoro rovnakej diagnostiky aj liečby bez ohľadu na to, v akom meste pôjdu do nemocnice či ktorého lekára navštívia. O potrebe štandardov sa hovorí už roky. Ich zavedenie má pomôcť predchádzať odvrátiteľným úmrtiam. Na začiatok sa majú zaviesť štandardy pre najčastejšie a najnákladnejšie diagnostické okruhy. Každý rok sa budú prehodnocovať.zhrnula ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Jednotný systém manažmentu starostlivosti o pacienta, diagnostiky a následnej liečby dlhodobo funguje napríklad v škandinávskych krajinách, Austrálii, Veľkej Británii, Švajčiarsku, ale aj v susednom Rakúsku, a v súčasnosti ho zavádza do systému zdravotníctva a interdisciplinárnych odborov aj Česko a Maďarsko.