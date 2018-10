Remišová: Zákon o hazarde prináša prospech prevádzkovateľom, nie ľuďom

Na archívnej snímke Veronika Remišová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 18. októbra (TASR) - Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) navrhuje, aby bola novela zákona o hazardných hrách vrátená rezortu financií na dopracovanie. Vyčíta jej, že neexistuje štúdia dosahu hazardu na obyvateľstvo, čo považuje za absolútne lajdáctvo." vyhlásila Remišová.Je presvedčená, že regulácia smerom k internetovému hazardu by sa mala zvyšovať, nie uvoľňovať. Ďalším škodlivým návrhom v tomto zákone je vytvorenie nového úradu. Rezort financií navrhuje, aby jeho výhradnou kompetenciou bola regulácia v oblasti hazardných hier. "poznamenala Remišová s tým, že na čele úradu by mal byť súčasný štátny tajomník rezortu financií Radko Kuruc. Podľa nej tiež nie je dobré, aby sa obciam odobrala možnosť výkonu dozoru a orgány kontroly aby sa zužovali. Upozornila tiež na to, že tento úrad bude štedro financovaný z výnosu z hazardu.doplnila Remišová. Nedomyslené je podľa nej aj zabezpečenie nezávislosti úradu.upozornila Remišová. Existuje tak veľké riziko ovládnutia úradu lobistickými skupinami.Zákon podľa nej nezlepšuje ani postavenie a právomoci obcí.tvrdí Remišová.Poslankyňa vyčíslila, že ľudia na Slovensku dajú na hazard 3,78 miliardy eur ročne.tvrdí Remišová.