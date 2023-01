Ministerstvo životného prostredia reaguje na výzvu OZ Za našu vodu, vo Vrakuni presadzuje systémové riešenia

Sanácie vrakunskej envirozáťaže

Zámerne neposkytli číslo účtu

Ohrozuje pitnú vodu

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR presadzuje systémové riešenia a pre sanáciu environmentálnej záťaži v bratislavskej Vrakuni plánuje vyvlastnenie trvalým odňatím vlastníckeho práva, resp. odkúpenie pozemkov do vlastníctva štátu. Pre agentúru SITA to uviedol tlačový odbor ministerstva ako reakciu na vyjadrenie Občianskeho združenia (OZ) Za našu vodu.OZ namieta, že sanácia vrakunskej skládky sa za posledné roky neposunula ani o krok. Na MŽP podalo sťažnosť, v ktorej žiada, aby bezodkladne konali vo veci sanácie skládky vo Vrakuni.Podľa ministerstva je dôležité pripraviť riešenia s ohľadom na možnosti zmysluplného využitia územia.„MŽP SR v tejto veci oslovilo ďalšie štátne inštitúcie – ministerstvá hospodárstva, dopravy či obrany," poznamenal rezort s tým, že na základe výsledkov rokovaní pripraví návrh ďalšieho postupu sanácie vrakunskej envirozáťaže.„Zároveň MŽP SR aktívne koordinuje riešenie vrakunskej skládky so širším spektrom odborníkov a špecialistov z odborov geotechnika, hydrogeológia, geochémia, pozemné stavby, geofyzika, a podobne," dodáva.„Sanácia skládky sa musí uskutočniť v súlade s platnou legislatívou. Potrebné bolo zabezpečiť právny vzťah ku všetkým pozemkom, na ktorých sa mala realizovať sanácia envirozáťaže," zdôraznilo ministerstvo s tým, že napriek mnohým rokovaniam a snahe o dosiahnutie konsenzu, niektorí vlastníci neustúpili zo svojich požiadaviek na výšku odplaty za svoje pozemky.„MŽP SR môže v zmysle platnej legislatívy odkupovať pozemky iba na základe hodnoty určenej nezávislým znaleckým posudkom, a nie na základe nadhodnotených očakávaní zo strany predávajúcich," dodáva rezort.Podľa ministerstva niektorí vlastníci pozemkov pravdepodobne zámerne neposkytli číslo bankového účtu, čím zmarili možnosť realizácie odplaty za vyvlastnenie v zákonnej lehote.„Taktiež viacerí vlastníci napadli rozhodnutia o vyvlastnení a zo strany niektorých subjektov boli podané žaloby na Krajský súd v Bratislave proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava vo veci vydaného stavebného povolenia," uvádza MŽP s tým, že navyše vyvlastnenie spočívalo v obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom iba do 30. júna 2023 a za taký krátky čas by projekt nebolo možné zrealizovať.Projekt predchádzajúcich vládnych garnitúr podľa ministerstva nepredstavoval odstránenie znečistenia, ktoré dlhé roky ohrozuje pitnú vodu na Žitnom ostrove. Enkapsulácia spočívajúca v odizolovaní nebezpečného odpadu od okolia podzemnou tesniacou stenou a povrchovou tesniacou vrstvou predstavuje len dočasné riešenie.„MŽP SR pod vedením Jána Budaja tento projekt zdedilo, nepovažovalo ho však za finálne riešenie a v realizácii projektu v konečnom dôsledku nebránilo," konštatuje rezort s tým, že realizáciu brzdilo najmä majetkovoprávne usporiadanie prístupu na predmetné pozemky.