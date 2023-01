Rok 2022 bol pre módnu e-commerce úspešný, rast zaznamenala skoro polovica e-shopov

Konečne normálny rok pre takmer polovicu tuzemských e-shopov

Predajcovia okrem inflácie čelili zdraženiu reklamy a nižším maržiam

Slováci to roztočili a dopriali si návštevu divadiel či plesov, taktiež cestovanie

O reporte

31.1.2023 (Webnoviny.sk) -Januárového výskumu GLAMI sa zúčastnilo nečakane vysoké množstvo e-shopov, do svojich hospodárskych výsledkov nechalo nahliadnuť až 67 hráčov z Česka a Slovenska. "Rok 2022 bol pre predajcov módy obdobím, kedy sa vrátil pocit normálnosti a bolo možné ťažiť z dopytu spotrebiteľov po novom oblečení a obuvi na rôzne príležitosti,” uvádza brand manažérka GLAMI Eliška Hynková. Aj napriek 13 % inflácii ožil najmä v prvej polovici roka spotrebiteľský dopyt po móde. Tiež záver roka s Black Friday a vianočnou sezónou priniesol takmer polovici e-shopov úspech. "Rast tržieb vykázalo 47 % obchodníkov, čo je o 3 percentuálne body viac ako v roku 2021. Rovnaký počet hodnotí rok pozitívne. U 17 % e-shopov zostali tržby rovnaké a 35 % hlási pokles," dodáva Hynková.Treba podotknúť, že energetická kríza a inflácia vyvolané ruskou inváziou značne skomplikovali život aj e-commerce segmentu. Online obchody s módou zápasili s rôznymi nástrahami. Zvýšené ceny materiálu a nájomného uviedlo 56 % e-shopov, nárast nákladov na reklamu 48 %, ďalších 35 % opýtaných obchodníkov spomenulo nižšie marže kvôli nevyhnutnosti ponúkať väčšie zľavy, 33 % e-shopov potrápila väčšia konkurencia, 26 % problémy s riadením zásob a 20 % narušenie dodávateľského reťazca.Podľa údajov GLAMI sme po rokoch, kedy bolo na výslní pohodlné domáce alebo športové oblečenie, tento rok konečne prevetrali kúsky pre špeciálne príležitosti. Divadlá, svadby a ďalšie spoločenské udalosti zvýšili dopyt po slávnostnom oblečení a to skokovo o 170 %, taktiež plesové oblečenie rástlo o 77 %. Okrem šiat sa nakupovali aj pánske obleky (+23 %). Podľa štúdie McKinsey , 39 % vedúcich pracovníkov v oblasti módy očakáva, že formálne odevy budú jedným z troch najrýchlejšie rastúcich segmentov aj v tomto roku.Pokiaľ sme si v roku 2022 niečo užili, bolo to leto. V náraste nákupov medzi kategóriami produktov na prvých priečkach dominovalo netradične oblečenie pre pánov. Popularitu zaznamenali kategórie ako pánske sandále (+71 %), pánske plavky (+37 %), ďalej dámske plavky (+31 %) a vzdušné ľanové oblečenie (+21 %). Letné nákupy reflektovali opätovné možnosti cestovania, čo spôsobilo záujem o kufre a cestovné tašky (+51 %). Medzi TOP 5 produktov celosezónne patrili biele tenisky, šaty s kvetinovým vzorom, pánska softshellová bunda, béžový sveter a elegantný béžový kabát. Z farieb sme okrem klasiky volili aj veselú oranžovú, fialovú a zelenú.Celý report o slovenskej módnej e-commerce roku 2022 je na stiahnutie tu Fashion (Re)search je dlhodobý výskumný projekt vyhľadávača módy GLAMI o stave módnej e-commerce založený na kontinuálnom zbere dát. Ku zhrnutiu roku 2022 sme použili výsledky prieskumu, ktorý prebehol medzi 67 českými a slovenskými e-shopmi. Zber dát prebehol v januári 2023.Informačný servis