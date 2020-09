Ministerstvo zverejnilo, ktorý kraj zaznamenal počas pandémie koronavírusu najviac priestupkov

Hrozí vysoká pokuta

15.9.2020 (Webnoviny.sk) - Od začiatku pandémie koronavírusu policajti zaevidovali 9 855 udalostí, z ktorých sa v 3 687 prípadoch potvrdilo, že išlo o priestupok porušenia nariadenej karantény, povinnosti nosiť rúško alebo porušenia zákazu otvorenia prevádzok.Ako ďalej v tlačovej správe informuje ministerstvo vnútra, najviac priestupkov bolo zistených v Košickom kraji, konkrétne 711 a najviac porušení povinností nosiť rúško sa objavilo v Žilinskom kraji, konkrétne 425.Rezort vnútra v tejto súvislosti pripomína, že tí, ktorí neuposlúchnu výzvy a pokyny vydané v súvislosti s plnením zákona o civilnej ochrane, môžu byť počas mimoriadnej situácie pokutovaní do výšky 1 659 eur a v blokovom konaní do tisíc eur. Zároveň ministerstvo zdôrazňuje, že aj v súčasnosti je nevyhnutné dodržiavať pravidlá.„Treba si uvedomiť, že nám v žiadnom prípade nejde o zbieranie pokút. Opatrenia majú chrániť nás všetkých a nosenie rúška je to najmenej, čo môžeme jeden pre druhého urobiť,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ).Mimoriadna situácia bola v súvislosti s pandémiou koronavírusu na Slovensku vyhlásená 11. marca.