NBS varuje pred zmrazovaním minimálnych dôchodkov, penzisti sa môžu ocitnúť v hmotnej núdzi

Minimálny dôchodok sa odpojí od priemernej mzdy

Dostupnejšie viacerým penzistom

15.9.2020 (Webnoviny.sk) - Zmrazenie súm minimálnych dôchodkov nezaručuje stabilnú kúpnu silu minimálneho dôchodku v čase a postupne môže viesť k opätovnej odkázanosti poberateľov minimálneho dôchodku na pomoc v hmotnej núdzi. Počas pripomienkového konania k návrhu novely zákona o sociálnom poistení na to ministerstvo práce a sociálnych vecí upozornila Národná banka Slovenska (NBS) Minimálna penzia má podľa centrálnej banky jej poberateľovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. "Zmrazenie výšky minimálneho dôchodku bez zadefinovania vzťahu minimálneho dôchodku a životného minima tento princíp nenapĺňa," tvrdí NBS. Upozorňuje na to, že v programovom vyhlásení sa súčasná vláda zaviazala zvážiť spravodlivú valorizáciu minimálnych dôchodkov.Minimálne dôchodky sa pre 216-tisíc ich poberateľov od začiatku budúceho roka nebudú zvyšovať, zostanú v rovnakej výške ako v súčasnosti. Základná suma minimálnej penzie sa odpojí od priemernej mzdy na Slovensku. Obnoví sa aj zohľadňovanie len tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia pri posúdení nároku na minimálnu penziu. Žiadateľovi o dôchodok sa tak z hľadiska nároku na minimálny dôchodok opäť vezmú do úvahy len tie roky poistenia, pri ktorých v hrubom zarábal mesačne najmenej 24,1 % z priemernej mzdy.Napríklad za rok 2019 by išlo o hrubý mesačný zárobok najmenej 263 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý vypracovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Rezort práce pod vedením Milana Krajniaka Sme rodina ) tak opravuje nastavenie minimálnych dôchodkov, ktoré koncom minulého roka v parlamente presadili poslanci NR SR za SNS . Schválením navrhovanej novely zákona má Sociálna poisťovňa v budúcom roku ušetriť 59 miliónov eur, v roku 2022 zhruba 76 miliónov eur a v roku 2013 približne 103 miliónov eur.Ministerstvo práce upozorňuje na to, že naviazaním minimálneho dôchodku na priemernú mzdu na Slovensku sa suma minimálneho dôchodku skokovo zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla až počas niekoľkých rokov. "Je preto dôvodné, aby sa v súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku pristúpilo až po tom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334 eur a 30 eurocentov," upozorňuje rezort.Minimálny dôchodok pri získaní 30 tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia bude od začiatku budúceho roka naďalej 334,30 eura. Pri 40 kvalifikovaných rokoch penzijného poistenia minimálny dôchodok dosahuje 378,50 eura a pri 45 rokoch poistenia 410 eur.Od začiatku tohto roka sú minimálne dôchodky vyššie a dostupnejšie oveľa väčšiemu počtu penzistov. Minimálne penzie sa totiž namiesto životného minima naviazali na priemernú mzdu na Slovensku. Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia od začiatku januára dosahuje 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V tomto roku tak minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia predstavuje 334,30 eura, čo je oproti vlaňajšku nárast o 55,40 eura a od začiatku budúceho roka by bez zmeny legislatívy vzrástol na 360,40 eura, čím by stúpol o ďalších 26,10 eura.