Ministerstvu vnútra hrozí pokuta 100-tisíc eur, postup v prípade čurillovcov je zo zákona neplatný

Ministerstvo malo požiadať o súhlas

Šutaj Eštok podal trestné oznámenie

15.5.2024 (SITA.sk) - Úrad na ochranu oznamovateľov vedie konanie o správnom delikte voči Ministerstvu vnútra SR za postup rezortu v prípade príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurillu . Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že rozhodnutie by malo padnúť v najbližšom období.Ak by úrad napokon konštatoval, že rezort porušil zákon, do úvahy podľa portálu prichádza pokuta vo výške 100-tisíc eur.Portál pripomína, že len dva dni po tom, ako sa ujal Matúš Šutaj Eštok funkcie ministra vnútra, rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby u šiestich policajtov, ktorí sú obvinení z manipulovania vyšetrovaní v medializovaných kauzách. Minister pritom argumentoval práve tým, že policajti NAKA sú dôvodne podozriví zo spáchania trestného činu.„Situáciu ovplyvnil fakt, že títo policajti dostali ešte pred októbrovými parlamentnými voľbami ochranu prostredníctvom Úradu na ochranu oznamovateľov. Ministerstvo tak zrejme malo pred takýmto konaním požiadať úrad o odsúhlasenie krokov, ktoré voči policajtom podniklo," napísali Aktuality s tým, že toto sa však nestalo.Portál v tejto súvislosti cituje šéfku úradu Zuzanu Dlugošovú , podľa ktorej „prípadný úkon voči chránenému oznamovateľovi bez súhlasu nášho úradu je zo zákona neplatný".Čurillovci získali štatút chránených oznamovateľov na základe rozhodnutia prokurátorov, ktorí dozorovali kauzu Rozuzlenie „Minister Šutaj Eštok pre okolnosti poskytnutia ochrany tzv. čurillovcom podal dokonca trestné oznámenie. Tvrdil, že poskytnutá ochrana je nezákonná a došlo k spáchaniu trestného činu," pripomína portál.