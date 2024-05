Rusi používajú v Charkovskej oblasti novú taktiku, tempo ich ofenzívy sa však výrazne spomalilo

Nová ruská taktika

Veľká strata na strane Ruska

15.5.2024 (SITA.sk) - Tempo ruskej ofenzívy v Charkovskej oblasti na severe Ukrajiny sa za uplynulý deň spomalilo. Za tým je pravdepodobne nová taktika Ruska aj veľké ruské straty.Rusi tiež skôr plánujú v pohraničí vytvoriť nárazníkovú zónu, ako keby mali preniknúť hlbšie do oblasti. Konštatuje to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) , na ktorý sa odvoláva spravodajský web Ukrajinská pravda.Inštitút vo svojej najnovšej správe o vojne na Ukrajine poukazuje na niekoľko ukrajinských vojenských predstaviteľov, ktorí sa v utorok vyjadrili, že situácia v Charkovskej oblasti sa pomaly stabilizuje.Niekoľko ukrajinských a ruských zdrojov tiež tvrdí, že ruskí vojaci využívajú novú taktiku, keď posielajú malé útočné skupiny na preniknutie do ukrajinských pozícií a tie sa neskôr spoja do väčšej údernej skupiny. Zábery z dronu, ktoré sú údajne z Vovčansku, ukazujú ruskú pechotu operujúcu v malých útočných skupinách v meste, čo potvrdzuje tieto správy.Vojenskí analytici však konštatujú, že malé útočné skupiny by mohli prispieť k zvýšeniu ruských strát a spomaliť celkové tempo ofenzívy na tomto fronte. Jeden z ruských vojenských komentátorov, ktorý slúžil ako inštruktor jednotky Štorm-Z, povedal, že zábery malých ruských útočných skupín odzrkadľujú skôr slabý výcvik ako novú a efektívnu taktiku.Náčelník generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl Anatolij Barhylevič naznačil, že ruské sily len v priebehu jedného dňa na tomto fronte prišli o zhruba 1 740 vojakov, čo je veľmi vysoká miera strát. ISW upozorňuje, že toto číslo nevie nezávisle overiť.Vysoký počet strát je však podľa neho zhodný s celkovým spomalením ofenzívy z utorka. Ak tempo ruských operácií zostane relatívne pomalé, ruské sily sa podľa ISW pravdepodobne zamerajú skôr na upevnenie nových pozícií a vybudovanie bočného pásu v Charkovskej oblasti zlúčením skupín z Lypci a Vovčansku a vytvorením nárazníkovej zóny v pohraničnej oblasti.