Ministerstvu životného prostredia by na čele s Huliakom hrozili vysoké pokuty, už teraz je podľa progresívcov „šampiónom“ (video)

„Šampión“ v oblasti infringementov

Ohrozené ciele v odpadovom hospodárstve

Tvrdá opozícia akéhokoľvek ministra

Znečistenie ovzdušia

20.10.2023 (SITA.sk) - Pri Rudolfovi Huliakovi (SNS) ako ministrovi životného prostredia by Slovensku hrozili vysoké pokuty za nedodržiavanie legislatívy EÚ v environmentálnej oblasti. Tvrdí to najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Z pohľadu hnutia by tromi hlavnými prioritami akéhokoľvek ministra, ktorý túto funkciu obsadí, mali byť rozbehnutie dekarbonizácie, dokončenie transformácie národných parkov a riešenie infringementov, teda konaní za nedodržiavanie legislatívy Európskej únie.Ministerstvo životného prostredia je totiž „šampiónom“ v oblasti infringementov. Dlhodobých konaní je voči Slovensku vedených až sedem, tri z toho sú v štádiu žaloby a štyri v štádiu odôvodnení stanoviska, teda pred žalobou. Slovensko musí dokladovať, aké kroky spravilo, aby žalobu odvrátilo.„Tu si myslím, že je naozaj obrovské riziko, že v prípade nekompetentného riadenia ministerstva na báze dezinformácií a demagógie by sme tento proces veľmi výrazne pohli smerom k žalobe a postihom a tie pokuty nie sú kozmetické,“ povedal europoslanec a odborník na životné prostredie Michal Wiezik. Zdôraznil, že tri žaloby treba urýchlene riešiť. Sme zaviazaní upraviť zonácie národných parkov, rozšíriť ich jadrové zóny a zabezpečiť prísnu ochranu biotopov hlucháňa. „Exekutíva v duchu Huliakových cieľov by spôsobila zásadné škody na štátnom rozpočte, priamo ohrozila čerpanie fondu obnovy, no najmä poškodila kredibilitu Slovenska v očiach našich partnerov v EÚ,” podčiarkol Wiezik.Podľa podpredsedu B ratislavského samosprávneho kraja Michala Saba sú ohrozené aj naše ciele v odpadovom hospodárstve. Slovensko v tejto oblasti čelí dvom infringementom aj ďalšej žalobe Európskej komisie pre skládky odpadov. Mnohé neboli pred uzavretím rekultivované a môžu stále predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudské zdravie.„Aj štúdia Inštitútu environmentálnej politiky hovorí, že u ľudí žijúcich v blízkosti skládok sa potvrdil zvýšený výskyt rakoviny, srdcovo-cievnych ochorení či ochorení dýchacích ciest,” uviedol Sabo.Progresívne Slovensko pri ochrane životného prostredia nebude čakať 100 dní. Od prvého dňa chce využívať všetky možnosti na ochranu záujmov životného prostredia na Slovensku a byť tvrdou a pozornou opozíciou akéhokoľvek ministra, ktorého SNS do rezortu dosadí, vyhlásil podpredseda PS a podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík. „Dnes si nemôžeme dovoliť, aby sa životné prostredie zredukovalo na rozdávanie financií či strieľanie medveďov. Ide tu o miliardy, ktoré vieme použiť na pomoc slovenským domácnostiam, podnikom, ale aj pôdohospodárom či pri ochrane prírody. Príležitosti ale nebudeme vedieť využiť, pokiaľ budú predstavitelia vlády spochybňovať klimatickú krízu,” uviedol Hojsík.Podľa odborníčky na životné prostredie PS Tamary Stohlovej sa ministerstvo životného prostredia potrebuje urýchlene začať venovať aj environmentálnym záťažiam, pretože prostredie zaťažené toxickými chemikáliami je rizikové pre zdravie človeka a neraz znemožňuje rozvoj celých regiónov. Ďalšou urgentnou témou je znečistenie ovzdušia, ktoré na Slovensku spôsobuje asi 5 000 predčasných úmrtí ročne.„Rudolf Huliak a strana SNS, pod ktorú bude rezort spadať, sa však namiesto toho venujú absurditám, ako je zákaz 5G sietí alebo premena rezortu na ministerstvo prírodných zdrojov. Hrozba, že najbližšie roky budú znamenať premárnenú šancu chrániť zdravie ľudí, je zjavná,” skonštatovala Stohlová.