Ministra obrany Reznikova pravdepodobne čoskoro odvolajú z funkcie, so Zelenským diskutovali o ďalších možnostiach

Demisia ministra obrany

Fámy o odchode ministra

31.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinského ministra obrany Oleksija Reznikova pravdepodobne čoskoro odvolajú z funkcie a jeho nástupcom by sa mohol stať súčasný šéf Fondu štátneho majetku Ukrajiny Rustem Umerov.Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na zdroje z kabinetu ministrov a Verchovnej rady, ktorá by sa vraj mala demisiou súčasného ministra obrany zaoberať budúci týždeň. Poslanec Jaroslav Železňak na komunikačnej platforme Telegram uviedol, že úrady zvažujú vymenovanie Reznikova do funkcie veľvyslanca v Spojenom kráľovstve.Najpravdepodobnejším kandidátom na jeho nástupcu je pritom súčasný šéf Fondu štátneho majetku Rustem Umerov. Tento týždeň sa s ním stretol aj prezident Volodymyr Zelenskyj , aby prediskutovali výsledky fondu.Samotný Umerov podľa Ukrajinskej pravdy nedokázal vyvrátiť ani potvrdiť informáciu, že by ho mali vymenovať do inej funkcie. Ukrajinská pravda pripomína, že užs odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že prezident Volodymyr Zelenskyj hľadá náhradu za Oleksija Reznikova na poste ukrajinského ministra obrany.Samotný Reznikovv reakcii na fámy, že prezident za neho hľadá náhradu, uviedol, že táto pozícia bola pre neho „dočasná“ a môže odstúpiť podľa vlastného uváženia. Neskôr,uviedol, že s prezidentom diskutovali o možnosti vymenovať ho do inej funkcie, ale rozhodnutie musí prijať samotný Zelenskyj.