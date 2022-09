Ministri financií EÚ podporili poskytnutie pomoci Ukrajine vo výške päť miliárd eur, pomôže aj Slovensko

Pomoc poskytne aj Slovensko

Riešili aj infláciu a ceny energií

10.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ministri financií Európskej únie schválili spoločné stanovisko k podpore poskytnutia ďalších piatich miliárd eur na pomoc Ukrajine.Ako v tlačovej správe uviedol slovenský rezort financií, udialo sa tak počas neformálneho zasadnutia Rady ministrov financií EÚ (ECOFIN) a Euroskupiny v Prahe v dňoch 9. a 10. septembra.Pomoc poputuje na Ukrajinu vo forme pôžičiek pomocou nástroja makrofinančnej asistencie. Ako sa ďalej uvádza v správe, tento krok podporili všetky členské štáty, vrátane Slovenska, pričom je to druhá časť sľúbeného balíka z mája vo výške deväť miliárd eur.Ministri sa na stretnutí zaoberali i hospodárskym dopadom krízy, vrátane vývoja inflácie a rastúcich cien energií. Zhodli sa na tom, že je potrebné pomôcť predovšetkým zraniteľným skupinám, a to prostredníctvom cielených a dočasných opatrení.Ministri taktiež viedli diskusiu o očakávanej reforme hospodárskeho riadenia únie, ktorej súčasťou by mali byť spoločné rozpočtové pravidlá a harmonizácia priamych daní.