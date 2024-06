Ministri obrany krajín NATO sa dohodli na pláne dlhodobej pomoci a výcviku pre Ukrajinu

Hlavné sídlo bude v Nemecku

Vojna môže trvať roky

14.6.2024 (SITA.sk) - Ministri obrany štátov v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) v piatok schválili plán na poskytovanie spoľahlivej dlhodobej bezpečnostnej pomoci a vojenského výcviku Ukrajine. Plán je doplnkové úsilie západných podporovateľov Kyjeva, ktorí svoje úsilie pomôcť sústreďujú okolo Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po stretnutí ministrov v Bruseli povedal, že hlavné sídlo tohto úsilia bude na americkej vojenskej základni vo Wiesbadene v Nemecku a bude zahŕňať takmer 700 zamestnancov.Podľa neho to pomôže zorganizovať výcvik ukrajinského vojenského personálu v členských krajinách aliancie, koordinovať a plánovať dary techniky, ktorú Kyjev potrebuje, a riadiť presun a opravy tohto vojenského materiálu.Agentúra AP poznamenáva, že plán je opisovaný ako podporovanie Ukrajiny zo strany NATO odolné voči americkému exprezidentovi Donaldovi Trumpovi pre prípad, že by po potenciálnom návrate do úradu stiahol americkú pomoc Kyjevu.„Je to preto, aby sa to dalo použiť v akejkoľvek situácii,“ vyjadrila sa holandská ministerka obrany Kajsa Ollongren . „Musíme vziať do úvahy skutočnosť, že vojna môže trvať roky. Chceme mať niečo, čo nebude závisieť od konkrétnych osôb, ministrov alebo kohokoľvek iného, ale štruktúru, ktorá bude fungovať," povedala.Stoltenberg sa tiež vyjadril, že dúfa, že americký prezident Joe Biden a ďalší lídri na samite NATO, ktorý sa uskutoční 9. - 11. júla vo Washingtone, sa dohodnú na zachovaní úrovne financovania vojenskej podpory, ktorú poskytujú Ukrajine od začiatku plnohodnotnej invázie Ruska vo februári 2022.Odhaduje to na techniku v hodnote približne 40 miliárd eur ročne. Ako však poznamenal, v tejto veci ešte nemajú dohodu.