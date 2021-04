Ministri obrany štátov EÚ pripravovali Strategický kompas, za Slovensko rokoval štátny tajomník Majer

Tri oblasti kompasu

24.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ministri obrany členských štátov Európskej únie (EÚ) v piatok 23. apríla v Lisabone pripravovali Strategický kompas. Jeho cieľom je definovať to, ako zlepšiť schopnosť únie efektívne reagovať na výzvy v oblasti obrany a bezpečnosti.Na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo počas portugalského predsedníctva v Rade EÚ sa za Ministerstvo obrany SR zúčastnil štátny tajomník Marian Majer . V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.„Diskusia ministrov obrany bola zameraná na tri konkrétne oblasti kompasu, ktoré budú obsahom pripravovaného dokumentu. Účelom je načrtnúť základnú politickú líniu a ciele v oblastiach krízového manažmentu, ako aj odolnosti a partnerstiev EÚ,“ povedal Majer. Cieľom rokovania bolo spoločne formovať súbor návrhov, ktoré budú podkladom pri tvorbe Strategického kompasu.Majer zároveň zdôraznil dôležitosť posilnenia spolupráce medzi strategickými partnermi, vrátane NATO . V tejto súvislosti podotkol spoločný záujem na spolupráci medzi vojenskými a civilnými nástrojmi EÚ, a to vo všetkých fázach potenciálnych kríz a na všetkých úrovniach.Dodal, že intenzívnejšie zdieľanie informácií so spojencami z NATO je nevyhnutným predpokladom pre to, aby únia dokázala spoločne čeliť bezpečnostným hrozbám.