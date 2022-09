Ministri obrany V4 rokovali o súčasných bezpečnostných otázkach, témami boli vojna na Ukrajine či hybridné útoky (video)

Hybridné hrozby

Podpora Ukrajiny

Situácia na západnom Balkáne

27.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ministri obrany Vyšehradskej štvorky (V4) rokovali v Banskej Štiavnici o súčasných bezpečnostných hrozbách a výzvach, ktorým čelia krajiny strednej Európy. Témou rokovaní bola predovšetkým situácia na Ukrajine, hybridné útoky, ktorým čelia všetky krajiny V4 alebo aj modernizácia ozbrojených sil krajín V4 a spolupráca v rámci vyzbrojovania.„Dnes (27. septembra pozn. redakcie) sme opäť ukázali, že formát V4 je odolný organizmus, ktorý je veľmi dôležitý v rôznych oblastiach pre celú strednú Európu, ale dovolím si povedať, že aj pre EÚ NATO, " povedal na tlačovej konferencii minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).Podľa Naďa je jednou z úloh V4 chrániť občanov a východné krídlo Severoatlantickej aliancie. S tým súvisí aj vytvorenie akčného plánu, ktorý má okrem iného riešiť aj hybridné útoky na krajiny V4.„Debatovali sme veľmi intenzívne aj o hybridných hrozbách, ktorým čelíme. A špeciálne v strednej Európe čelíme hybridným hrozbám najmä z ruskej strany veľmi intenzívne. Preto máme vytvorený akčný plán práce v rámci V4, ktorý priebežne aktualizujeme a tiež máme vytvorený materiál, ktorý sa volá ‚ministerské usmernenie‘. Tam my ministri obrany našich krajín dávame našim podriadeným odborníkom úlohy, ktoré majú plniť, aby sa spoločné cieľe V4 podarilo naplniť," uviedol Naď.Konflikt na Ukrajine bol taktiež jednou z hlavných tém rokovaní ministrov obrany. „Môžem povedať, že všetky štyri krajiny sa zhodujú v tom, že chcú podporiť Ukrajinu proti ruskej agresii. Územná celistvosť Ukrajiny je spoločným záujmom všetkých krajín V4. Všetci vieme, kto je agresor a kto obeť. Hľadáme spoločné riešenie, ako Ukrajine pomôcť, každá krajina to robí svojou cestou, ale zároveň hľadáme spoločné riešenia v rámci V4," uviedol Naď.Spolupráca krajín V4 v otázke konfliktu na Ukrajine sa týka predovšetkým odmínovania, opravy ukrajinskej vojenskej techniky, ošetrovania zranených vojakov alebo výcviku vojakov.Ministri taktiež rokovali o situácii na západnom Balkáne, kde okrem iných operujú aj jednotky krajín V4.„Vzťahy Belehrad – Priština sú veľmi komplikované a veľmi citlivé. Naším cieľom je, aby to napätie, ktoré tam je, neprerástlo do nejakej horšej situácie, rovnako ako tomu je v Bosne a Hercegovine, kde viaceré z našich krajín majú svojich vojakov. Nezabúdajme na západný Balkán, aj keď sa sústredíme na Ukrajinu. Taktiež aj oblasť Sahelu v Afrike," dodal minister.