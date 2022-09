Z a do Chersoneskej oblasti sa nikto nedostane, Rusi pre pseudoreferendum blokujú všetky výjazdy

Blokáda humanitárnych koridorov

Vyhlásenie čiastočnej mobilizácie

27.9.2022 (Webnoviny.sk) - Okupované časti juhoukrajinskej Chersonskej oblasti boli „úplne uzavreté“ na vstupe i výstupe. Moskvou dosadení predstavitelia pristúpili k tomuto kroku po „pseudoreferende“ o začlenení regiónu do Ruskej federácie, ktoré usporiadali ruské sily a proruskí separatisti. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na utorňajšie vyhlásenie generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl.Zástupca šéfa administratívy podporovanej Ruskom v Chersonskej oblasti v pondelok oznámil, že existuje dostatočný priestor na to, aby sa na základe hlasovania kontrolované oblasti odtrhli od Ukrajiny a pripojili sa k Rusku.Pre civilistov z okupovaných častí Chersonskej oblasti je veľmi ťažké dostať sa do susednej Zaporožskej oblasti alebo pricestovať odtiaľ, pričom pre mužov vo veku 18 až 35 rokov sú takéto presuny takmer nemožné. Podľa zdrojov ukrajinskej vlády Rusi taktiež zablokovali humanitárne koridory na juhu Ukrajiny.Ukrajinskí predstavitelia v ostatných dňoch informovali, že cestovanie z oblastí okupovaných Ruskom po celej krajine sa pre mladých mužov stalo mimoriadne náročným, keďže Kremeľ oznámil čiastočnú mobilizáciu, do ktorej chce zapojiť ďalších 300-tisíc vojakov.Podľa mnohých vojenských analytikov Moskva plánuje zmobilizovať do svojej armády i ukrajinských civilistov z okupovaných území.