Ministri prijali Milanovej pozvanie do divadla, kultúrne odvetvie nutne potrebuje podporu

Pozvanie prijal aj Lengvarský s Vlčanom

Za vstupenky riadne zaplatili

21.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministri a štátni tajomníci podporili opätovné otváranie divadiel po lockdowne. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová Pozvanie ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽaNO) do Slovenského národného divadla (SND) prijali minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO), minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO), ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (OĽaNO).Divadelné predstavenie „Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)“ prišli osobne podporiť tiež štátni tajomníci a štátne tajomníčky rezortov kultúry, spravodlivosti, školstva, životného prostredia a štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.„Úprimne si vážim, že kolegovia a kolegyne si našli čas vo svojich programoch a podporili kultúru, ktorá nás v týchto dňoch potrebuje viac, než kedykoľvek pred tým. Obzvlášť by som chcela zdôrazniť, že všetci pozvaní a pozvané si vstupenky na toto predstavenie zaplatili, čím našu kultúru podporili nielen symbolicky, za čo im touto cestou ďakujem,” povedala Milanová.Divadelná hra Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana) je ďalším príspevkom činohry k oslave storočnice SND. Hra divákovi približuje podstatu umeleckej práce, divadla a povolania režiséra.