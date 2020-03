Ministri schválili podporu pre zamestnávateľov a živnostníkov počas koronakrízy, ale s pripomienkou

Paušálne príspevky pre živnostníkov

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda s pripomienkou schválila podmienky podpory zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí v čase vyhlásenia hrozby šírenia koronavírusu uzatvorili svoje prevádzky. Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti dostane tá SZČO, ktorej tržby pre koronakrízu klesli najmenej o 20 percent.Pri poklese tržieb o viac ako 20 % bude tento príspevok za apríl tohto roka a ďalšie mesiace 180 eur, pri poklese viac ako 40 % to bude 300 eur, pri viac ako 60 % pôjde o sumu 420 eur a pri poklese viac ako 80 % to bude čiastka 540 eur.Za marec dostane SZČO paušálny príspevok v polovičnej sume. Maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa bude 200-tisíc eur mesačne. Mieru poklesu tržieb SZČO špecifikuje v čestnom vyhlásení, zníženie tržieb sa má porovnávať voči rovnakému obdobiu roku 2019, prípadne voči priemeru za celý rok 2019."V prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020," uvádza sa v materiáli, ktorý schválila vláda.Schválené pravidlá počítajú aj s preplatením 8 % hrubého platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli, alebo sú povinne uzavreté. Súčasťou preplatenej sumy budú aj dane a odvody za zamestnanca. Maximálna výška príspevku na mzdu zamestnanca dosiahne 1 100 eur.Zamestnávateľ bude povinný udržať pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Finančné príspevky bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.Zamestnávatelia budú povinní vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku. Okrem toho musia prijať záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý požiadali o príspevok, neskončia pracovný pomer s daným zamestnancom.Zároveň musia úradu práce a sociálnych vecí predložiť údaj o stave zamestnancov k 31. marcu tohto roka. Všetky tieto skutočnosti budú zamestnávatelia dokladovať čestným vyhlásením."Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol," uvádza sa v materiáli. O príspevok od štátu môže žiadať len ten subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru tohto roka.Mechanizmus podpory sa má financovať zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014 až 2020, pričom bude spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu."Predpokladaný celkový objem finančných prostriedkov na predpokladané obdobie trvania mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu (marec – máj 2020) predstavuje sumu 834,4 mil. eur," konštatuje sa v materiáli.Na podporu udržania zamestnanosti u zamestnávateľov má smerovať 578,2 mil. eur. Štát by mal pomôcť 73-tisíc zamestnávateľom, ktorí dávajú prácu vyše 387-tisíc zamestnancom. Na podporu SZČO sa má vynaložiť 256,2 mil. eur, podporiť by sa malo 271,8-tisíca SZČO.