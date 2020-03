Prezidentka Čaputová sa zaujíma o ekonomické dopady koronavírusu, hovorila s ministrom financií

Diskutovali o detailoch

Budú nasledovať ďalšie opatrenia

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová dnes rokovala o ekonomických opatreniach vlády s ministrom financií Eduardom Hegerom ( OĽaNO ) v súvislosti so šírením koronavírusu. Agentúru SITA o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.Diskutovali spolu o konkrétnych opatreniach, ako sú napríklad kritériá na preplácanie mzdy pri poklese tržieb alebo určovanie medziročného poklesu tržieb v prípade, ak niekto podniká kratšie ako rok. Heger ju informoval, že prijaté opatrenia nie sú jediné, ktoré vláda pripravuje.Strižinec informoval, že prezidentka sa zaujímala o opatrenia, ktoré vláda ohlásila v súvislosti so zmiernením ekonomických dopadov aktuálnej krízy. „Diskutovali spolu o detailoch konkrétnych opatrení, ako sú napríklad kritériá na preplácanie mzdy pri poklese tržieb alebo určovanie medziročného poklesu tržieb v prípade, ak niekto podniká kratšie ako rok,“ napísal hovorca.Čaputová s Hegerom diskutovali aj o potrebe venovania pozornosti profesiám, ktoré svojou činnosťou nedosahujú pravidelné tržby, napríklad ľudia pracujúci v kultúre, športe a mimovládnych organizáciách.Strižinec tiež uviedol, že zo slov ministra jednoznačne vyplynulo, že pripravované opatrenia nie sú jediné a v krátkom čase budú nasledovať ďalšie, vrátane opatrení pre najväčších zamestnávateľov. „Pri posudzovaní zákonov bude prezidentku zaujímať aj administratívna náročnosť získania pomoci, aby sa k nej každý, kto ju potrebuje, mohol jednoducho dostať aj v súčasnom obmedzenom režime a zároveň, aby to nespôsobilo problémy ani na strane štátu,“ dodal hovorca.