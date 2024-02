Ministri si minútou ticha šieste výročie vraždy Kuciaka a Kušnírovej neuctili. Kamenický za terče nepovažuje novinárov, ale Smer

Minúta ticha nebola

Politikmi zneužívaná téma





Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. V kauze sú po šiestich rokoch od spáchania skutku právoplatne odsúdení strelec Miroslav Marček, jeho komplic Tomáš Szabó a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó.



V máji 2023 uznal súd vinnou Alenu Zsuzsovú v spojenom procese týkajúcom sa vraždy Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov a uložil jej súhrnný trest 25 rokov väzenia v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Tento rozsudok však zatiaľ nie je právoplatný.





21.2.2024 (SITA.sk) - Viacerí ministri po rokovaní kabinetu reagovali na šieste výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky Martiny Kušnírovej „Už som sa to dozvedel z médií, že dneska je šieste výročie tejto tragédie. Mne prekážajú všeobecne všetky násilné trestné činy. Myslím si, že tragédií sa deje každý deň na svete veľa," vyjadril sa minister dopravy Jozef Ráž ml. (nom. Smer-SD ). Dodal, že považuje za potrebné pracovať na tom, aby sa násilné trestné činy eliminovali.„Neviem vám povedať, že či som sa špeciálne tejto tragédii nejako v mojej mysli venoval, lebo som o tom počul v médiách," vyjadril sa šéf rezortu dopravy. Minúta ticha za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu podľa Ráža ml. na rokovaní vládneho kabinetu nebola.Šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) konštatoval, že smrť mladých ľudí je vždy tragédiou, no zdôraznil, že bývalá vláda, i všetky ostatné, vykonávali maximum pre to, aby bola vraždy Kuciaka a Kušnírovej vyšetrené.„Na druhej strane musím povedať, že táto téma sa aj v minulosti zneužívala, a myslím si, že sa ešte aj zneužíva," podotkol. Doplnil, že každý by si podľa neho mal uctiť ich pamiatku, no nepovažuje za potrebné vyrábať z toho veľkú politickú tému.„Chcete ma tu do niečoho dotlačiť. Ja si myslím, že terče sú tu hlavne politici a Smer. Vlastne predstavitelia Smeru tu boli vždy najväčším terčom médií," reagoval na novinársku otázku o tom, či poniektorí politici nerobia z novinárov v súčasnosti terče.Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) zdôraznil, že sám je rodičom a je mu ľúto, čo sa stalo, no poznamenal, že ho mrzí, ako sa daná téma zneužíva na politické účely. Dodal, že v súčastnosti sú podľa neho slovenské právne predpisy nastavené takým spôsobom, že dokážu ochrániť všetkých vrátane novinárov a nepovažuje za potrebné sprísňovanie legislatívy v tomto smere. Pripustil existenciu individuálnych zlyhaní, no tie podľa neho nie je možné vyriešiť samotnou právnou úpravou.