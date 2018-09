Ministri SR a ČR rokovali o energetike a zahraničnom obchode

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava/Košice 17. septembra (TASR) - Oblasť energetiky, zahraničnoobchodná politika či spoločný postup krajín Vyšehradskej skupiny (V4) na úrovni EÚ. To boli témy, o ktorých rokovali slovenský minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) a jeho česká kolegyňa Marta Nováková. Ministri sa stretli v Košiciach, kde sa pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa uskutočnilo už šieste spoločné rokovanie vlád SR a ČR. Po júnovom menovaní českej vlády ide o prvé stretnutie s novou českou šéfkou ministerstva priemyslu a obchodu. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva hospodárstva (MH) SR.Obaja politici sa podľa MH SR zhodli na tom, že v oblasti energetiky je dôležité koordinovať svoje postoje aj pre budovanie Energetickej únie, v súvislosti s klimaticko-energetickými balíčkami, či podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Slovensko naďalej zastáva názor, že v rámci energetickej bezpečnosti, ale aj dekarbonizácie našich ekonomík má jadrová energetika opodstatnené miesto. Ako predsednícka krajina V4 organizuje Slovensko v novembri v Bratislave Stredoeurópsku energetickú konferenciu (CEEC), na ktorú chce pozvať ministrov energetiky krajín V4.Na stretnutí sa ministri nevyhli ani aktuálnej téme možného zavádzania ciel na osobné automobily zo strany USA, ktoré by zasiahli obidve krajiny. Zhodli sa na podpore doterajšieho postupu Európskej komisie (EK) a spoločného postupu členských krajín EÚ. Slovensko považuje za dôležitú aj diskusiu s americkými partnermi o všetkých alternatívnych riešeniach, ktoré by pomohli prekonať terajšiu eskaláciu v obchodných vzťahoch.Ďalšou témou, ktorú rezortní ministri na rokovaní otvorili, bol podľa MH SR Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne. Uskutoční sa začiatkom októbra a tento rok pri príležitosti osláv storočnice vzniku spoločného štátu bude Slovenskou partnerskou krajinou veľtrhu. Jeho súčasťou bude viacero aktivít pripomínajúcich toto výročie a slovenská národná expozícia bude v unikátnom "prvorepublikovom" pavilóne. Pre MH SR ide v tejto oblasti o najvýznamnejšie podujatie. Veľtrh a aj ďalšie aktivity s ním súvisiace plánujú osobne podporiť obaja ministri.Odbor komunikácie MH SR dodal, že Slovensko spájajú s Českou republikou nadštandardné, obojstranne výhodné vzťahy s historickou väzbou a spoločnými tradíciami. Obe krajiny majú spoločné investície a vzájomné kapitálové prepojenia v rôznych oblastiach výroby. Objem obchodu s tovarom medzi SR a ČR v roku 2017 a v 1. polroku 2018 medziročne vzrástol o 3,2 %, respektíve 4,0 %, a dosiahol hodnotu 15,9 miliardy eur, respektíve 8,2 miliardy eur. Slovensko si pritom stále udržuje kladné saldo obchodnej bilancie. V prvom polroku tohto roka bola ČR pre SR druhým najvýznamnejším exportným trhom, na ktorý smerovalo viac ako 11 % z celkového slovenského vývozu.