R. Raši podpísal memorandum o spolupráci s českým ministerstvom

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice/Bratislava 17. septembra (TASR) – Memorandum o spolupráci podpísali v pondelok v Košiciach na výjazdovom zasadnutí slovenského a českého kabinetu vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) a česká ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová. Médiá o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).Dokument sa okrem rozvoja inteligentných miest (smart cities) týka aj spolupráce pri eurofondoch či transformácii uhoľných regiónov.ÚPVII a Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR budú užšie spolupracovať na implementácii eurofondov aj na príprave slovenskej a českej pozície pre nasledujúce programové obdobie. „Budeme si vymieňať expertov, pripravovať spoločné analýzy a stanoviská pri príprave na programové obdobie 2021 – 2027, deliť sa o skúsenosti na pracovných stretnutiach a spoločne riešiť aktuálne otázky týkajúce sa eurofondov,“ priblížil podpredseda vlády.Podpis memoranda dá spolupráci inštitucionálny charakter, jeho hlavnou témou je rozvoj smart cities. Česká republika má vytvorenú národnú koncepciu, ktorou sa Slovensko môže inšpirovať. Dokument predstavuje návod pre mestá a obce, ako zavádzať smart inovácie, uvádza odbor.Vicepremiér povedal, že výzvy budú vyhlásené najneskôr do konca roka 2018 a do schémy budú zapojené všetky operačné programy.dodal Raši s tým, že slovenské samosprávy budú mať najneskôr do konca roka vytvorené komplexné podmienky a finančné možnosti na zavádzanie inovatívnych riešení.