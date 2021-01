Ministri upravili manuál testovania vo firmách, rozširuje sa aj okruh „testovacích autorít“

Štát platí 3,5 eura za osobu

Okruh tzv. testovacích autorít

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Manuál testovania vo firmách schválila vláda iba minulý týždeň a túto stredu už ministri odklepli jeho zmeny. Ako v predkladacej správe objasňuje Ministerstvo hospodárstva SR , vyplývajú z dodatočne uplatnených pripomienok rezortu zdravotníctva."Nové znenie manuálu obsahuje základné informácie o testovaní zamestnancov, upravuje detailne výdaj a vrátenie AG testov, testovanie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, výsledky testov, obsahuje doplňujúce ustanovenia a finančnú náhradu," približuje ministerstvo hospodárstva.Materiál ministri schválili s pripomienkami. Platí, že náklady spojené s testovaním budú kompenzované zo strany štátu sumou 3,5 eura na každú otestovanú osobu.Avšak zároveň sa v manuáli uvádza, že sa to týka vykonania jednorazového testovania v rámci celoplošného skríningu a vykonania jednotlivých testovaní podľa COVID automat "Náklady a testy vynaložené v súvislosti s testovaním zamestnancov nad rámec tohto manuálu (vyššia frekvencia testovania, iný typ testov) znáša podnikateľský subjekt vo vlastnej réžii," uvádza sa v manuáli.Materiál zároveň upresňuje, že výdaj testov zabezpečuje Správa štátnych hmotných rezerv prostredníctvom príslušných okresných úradov.Vo výnimočných prípadoch, kedy by bol postup cez príslušné okresné úrady neefektívny, bude možné testy zabezpečiť cez príslušné ministerstvo, ako orgán krízového riadenia. Týka sa to napríklad Slovenskej pošty alebo Železníc Slovenskej republiky . Žiadateľ sa v takomto prípade bude riadiť pokynmi príslušného rezortu a distribúciu si zabezpečí na vlastné náklady.Upravený manuál taktiež rozširuje okruh tzv. testovacích autorít. Po novom môže ísť o pracovnú zdravotnú službu, mobilné odberové miesto, poskytovateľa ambulantnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ale aj v inom prostredí, príslušné orgány verejného zdravotníctva, ale aj zamestnávateľa, ktorý má zriadené certifikované odberové miesto a disponuje zdravotníckym personálom.